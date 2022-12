Kubacki odskoczył. Jest pięknie. Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ

W czwartek o 16:30 w Oberstdorfie odbyły się pierwsze zawody długo oczekiwanego Turnieju Czterech Skoczni. Trener polskich skoczków Trener Thomas Thurnbichler zabrał sześciu zawodników. Poza naszą czołową czwórką, czyli Dawidem Kubackim, Piotrem Żyłą, Kamilem Stochem i Pawłem Wąskiem austriacki szkoleniowiec zdecydował się na Stefana Hulę oraz Jana Habdasa, czyli absolutnego debiutanta. Wszyscy z nich przebrnęli przez kwalifikacje i wystąpili w głównym konkursie.

Już na samym początku pierwszej serii byliśmy świadkami sporej sensacji. Markus Eisenbichler skoczył tylko 115 metrów, mniej od Fatiha Ipcioglu i tym samym przegrał tę rywalizację. Z Polaków najlepiej wypadli Piotr Żyła, który skoczył 132,5 metra oraz Dawid Kubacki. Lider pucharu świata uzyskał 140,5 metra, ale w związku z nie najlepszym lądowaniem plasował się tuż za Żyłą, tracąc do niego jeden punkt. Liderem był Halvor Egner Granerud, który skoczył aż 142,5 metra. Do drugiej serii awansowali także Kamil Stoch (6. miejsce, 133 metry) i Paweł Wąsek (18. miejsce, 121.5 metra). Bardzo rozczarowali z kolei Stefan Hula, który mierzył się z Piotrem Żyłą i uzyskał zaledwie 108 metrów, oraz Jan Habdas (105,5 metra). Obaj zawodnicy nie awansowali do drugiej serii.

W kolejnym etapie Wąsek oddał gorszy skok (118.5 metra) i w związku z tym należało się spodziewać, że zajmie niższe miejsce w porównaniu do pierwszej serii (19.). Nieco słabiej zaprezentował się również Kamil Stoch, który wylądował na 130 metrze i zajął dziewiąte miejsce. Nie rozczarowali za to Piotr Żyła (137 metrów) i Dawid Kubacki (136 metrów), którzy zakończyli rywalizację na podium. Żyła zajął 2. miejsce, a Kubacki trzecie. Konkurs wygrał Halvor Egner Granerud, który w drugiej serii skoczył 139 metrów.

Po tych zawodach Dawid Kubacki pozostał liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i powiększył przewagę nad drugim Anze Laniskiem. Sporo punktów zyskał również Piotr Żyła (80), ale nie pozwoliło mu to na awans w tabeli. Równo 100 punktów zdobył zwycięzca Granerud i tym samym znalazł się na trzecim miejscu, wyprzedzając Stefana Krafta.

Klasyfikacja generalna pucharu świata

1. Dawid Kubacki 710 punktów

2. Anze Lanisek 602

3. Halvor Egner Granerud 516

4. Stefan Kraft 512

5. Piotr Żyła 457

6. Manuel Fettner 309

7. Karl Geiger 244

8. Michael Hayboeck 191

9. Robert Johansson 181

10. Daniel Tschofenig 169

....

14. Kamil Stoch 151

25. Paweł Wąsek 96

43. Tomasz Pilch 8

46. Stefan Hula 4

49. Aleksander Zniszczoł 2

