Kapitalni Kubacki i Żyła, ale Granerud był kosmiczny! Polskie podium w Oberstdorfie

Po pierwszej serii wydawało się, że Halvor Egner Granerud, który wygrywał wcześniej dwa treningi i kwalifikacje, rzeczywiście jest nie do pokonania. Skoczył bowiem najdalej - aż 142,5 metra i miał 4,6 punktu przewagi nad Piotrem Żyłą (132,5 metra, ale w gorszych warunkach atmosferycznych), 5,6 punktu nad Dawidem Kubackim (140,5 metra) i sześciu nad Niemcem Andreasem Wellingerem (135 metrów). W drugiej serii Kubacki wylądował na 136 metrze i objął prowadzenie. Świetnie odpowiedział Żyła, który wylądował metr dalej i to on był liderem, wyprzedzając lidera Pucharu Świata o 4,1 punktu. Granerud znów jednak pokazał wielką klasę - skoczył znów najdalej - 139 metrów i pewnie wygrał. Miał też świetne noty - jedną "19", aż trzy "19,5" i nawet jedną "20". Dla niego to pierwszy triumf w karierze w jednym z konkursów Turnieju Czterech Skoczni.

Norweg jest w komfortowej sytuacji przed kolejnymi konkursami - ma już 13,4 punktu przewagi nad Żyłą oraz 17,5 nad Kubackim. Klasyfikacja konkursu TCS tutaj.

Żyła i Kubacki na podium w Oberstdorfie

Dobrze spisał się też Kamil Stoch. Polak w pierwszej serii skoczył 133 metry i zajmował szóste miejsce. Do podium tracił tylko 6,2 punktu. W drugiej serii trzykrotny zwycięzca konkursu (2017, 2018 i 2021) skoczył 130 metrów, co dało mu dziewiątą pozycję.

Dobrze spisał się też Paweł Wąsek. Skoczył 121,5 metra i przegrał w swojej parze o zaledwie 0,5 punktu z Norwegiem Mariusem Lindvikiem. Znalazł się jednak na trzecim miejscu w gronie Lucky Loser (szczęśliwych przegranych). W drugim skoku Wąsek skoczył 118,5 metra i zajął 19. pozycję.

Słabiutko skakali za to Stefan Hula (tylko 108 metrów) i debiutant w konkursie Turnieju Czterech Skoczni - Jan Habdas (105,5 metra). Zajęli odpowiednio 48. i 49. miejsca i wyprzedzili tylko jednego skoczka - Japończyka Junshiro Kobayashiego.

Sensacją pierwszej serii było odpadnięcie reprezentanta gospodarzy, Markusa Eisenbichlera, który skoczył tylko 115 metrów i zajął 33. miejsce. Pokonał go sensacyjnie w parze Turek Fatih Arda Ipcioglu. Niespodziewanie słabiej niż zwykle spisał się też Anze Lanisek. Po skoku na odległość 119,5 metra zajmował dopiero trzynaste miejsce. W drugiej serii zdecydowanie się poprawił - skoczył aż o 9,5 metrów dalej i dało mu to dziesiątą pozycję.

1 stycznia zawodnicy skakać będą w drugim niemieckim mieście - Garmisch-Partenkirchen (HS-142). Potem rywalizacja przeniesie się do Austrii - 4 stycznia w Innsbrucku (HS-128) oraz 6 stycznia w Bischofshofen (HS-142).

