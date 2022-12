Kubacki po zwycięstwo w TCS. Gdzie i kiedy oglądać konkurs w Oberstdorfie? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Trener Thomas Thurnbichler zdecydował, że zabierze sześciu polskich skoczków na 71. Turniej Czterech Skoczni. Poza naszą czołową czwórką, czyli Dawidem Kubackim, Piotrem Żyłą, Kamilem Stochem i Pawłem Wąskiem austriacki szkoleniowiec zdecydował się na Stefana Hulę oraz Jana Habdasa, czyli absolutnego debiutanta. - Moim zdaniem Kubacki jest teraz w najlepszej formie. I ma największy potencjał. Ale spodziewam się, że inni będą bardzo blisko i Dawid będzie musiał skakać na swoim najwyższym poziomie, żeby wygrać - mówi Sport.pl Martin Schmitt.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekordowy start sezonu polskich skoczków. Tak dobrze jeszcze nie było

Turniej Czterech Skoczni. Komplet Polaków w konkursie, polska rywalizacja w systemie KO

Komplet polskich skoczków przebrnął przez kwalifikacje w Oberstdorfie i wystąpi w czwartkowym konkursie inaugurującym 71. edycję Turnieju Czterech Skoczni. Najtrudniejsze zadanie w systemie KO będzie miał Paweł Wąsek, który będzie rywalizował o awans do drugiej serii z Norwegiem Mariusem Lindvikiem. Będziemy świadkami też polskiej rywalizacji - Piotr Żyła będzie walczył ze Stefanem Hulą. Dawid Kubacki trafił na Bułgara Vladimira Zografskiego, Kamil Stoch - na Amerykanina Erika Belshawa, a Jan Habdas - na Norwega Kristoffera Sundala.

Tytułu mistrzowskiego z poprzedniej edycji będzie bronił Japończyk Ryoyu Kobayashi. To właśnie on triumfował w Oberstdorfie, wyprzedzając dwóch Norwegów - Halvora Egnera Graneruda oraz Roberta Johanssona. Kwalifikacje nie były najlepsze w wykonaniu Kobayashiego, ponieważ zajął 23. miejsce i będzie walczył o awans do drugiej serii konkursowej ze Słoweńcem Lovro Kosem. Wygląda na to, że o triumf w Oberstdorfie nie powalczy Stefan Kraft, który zajął 44. miejsce w kwalifikacjach i zmaga się z chorobą od kilku dni.

Turniej Czterech Skoczni. Gdzie i kiedy oglądać konkurs?

Pierwsza seria konkursu TCS w Oberstdorfie rozpocznie się o godz. 16:30. Półtorej godziny wcześniej skoczkowie wystąpią w serii próbnej. Transmisja z konkursu będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1, TVN-ie i Playerze. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.