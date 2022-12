Hit! Radiowóz niemieckiej policji rozkręca imprezę na TCS w Oberstdorfie [WIDEO]

Środowe kwalifikacje na Schattenbergschanze obejrzało aż 16 tysięcy kibiców. Na pierwszy konkurs kolejnej edycji TCS nie ma już biletów: organizatorzy zapowiadają komplet aż 25 tysięcy widzów zgromadzonych wokół skoczni.

Ale wiadomo, że poza emocjami i wrażeniami tak prestiżowej imprezy, jak Turniej Czterech Skoczni w tym przypadku skoki są tylko pretekstem do wspólnych spotkań i zabawy. Dlatego po kwalifikacjach niemieccy kibice ruszyli w miasto. W kilkanaście minut przeszli ze skoczni do centrum Oberstdorfu i tam skakali, tańczyli, pili i odwiedzali zarówno specjalną strefę kibica ze sceną i muzyką na żywo, jak i kluby oraz restauracje do późnego wieczora.

Jeden widok mógł jednak zdziwić niejednego przechodzącego przez plac obok miejskiego dworca kolejowego. Już z daleka słychać było stamtąd głośno puszczaną muzykę, ale trudno było uwierzyć, że głośniki, z których wydobywają się dźwięki, są zamontowane na policyjnym radiowozie, który dodatkowo wyświetlał wskazówki o tym, gdzie pójść w przypadku powrotu z Oberstdorfu do innych bawarskich miejscowości. Wideo z tej sytuacji można obejrzeć poniżej. Wszystkie wydarzenia z pierwszego dnia rywalizacji w Oberstdorfie przeczytacie TUTAJ>>.

Kwalifikacje w Oberstdorfie wygrał Halvor Egner Granerud, ale tuż za Norwegiem na drugim miejscu znalazł się Dawid Kubacki. Początek pierwszej serii konkursu otwierającego 71. Turniej Czterech Skoczni zaplanowano na godzinę 16:30. O 15:00 odbędzie się za to seria próbna. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.