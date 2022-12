Thurnbichler wziął Kubackiego na bok. Zmiana planów w polskiej kadrze

Debiut Thomasa Thurnbichlera przebiegł dobrze - wszyscy Polacy awansowali do konkursu w Oberstdorfie, a Dawid Kubacki w kwalifikacjach był drugi, przegrywając jedynie z Halvorem Egnerem Granerudem z Norwegii.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekordowy start sezonu polskich skoczków. Tak dobrze jeszcze nie było

Zmiana planów u Polaków. Thurnbichler wziął na bok Kubackiego. Nie mówili o skokach

Po kwalifikacjach Thurnbichler był zadowolony, ale gdy skończył swoje rozmowy z telewizjami nagle zrobił się nerwowy. Wzrokiem długo szukał Dawida Kubackiego, wziął go na bok, a potem przez kilka minut coś mu szczegółowo tłumaczył. Jego uwagi na początku dotyczyły skoków, bo pokazywał ręką w sposób, w jaki skoczek odbija się z progu, ale potem przeszedł do bardziej praktycznych spraw.

- Nie, w zasadzie praktycznie nie rozmawialiśmy o skokach. One były solidne, pojawiły się tylko niewielkie błędy. Mówiłem mu, że chciałbym, żebyśmy się pospieszyli i jak najszybciej opuścili skocznię. Chodziło o oszczędzanie energii, odpoczynek. Turniej Czterech Skoczni jest długi, dlatego nie warto, żeby się męczył. Gdybyśmy wszystko zrobili normalnie, tak, jak zazwyczaj, to musiałby jeszcze wrócić na górę skoczni, bo stamtąd zjeżdżają samochody, którymi wracamy do hotelu. To zabiera za dużo czasu, jakieś pół godziny, zanim wszystko się uda. Teraz odjedziemy zatem prosto spod obiektu, zaczekamy aż auto specjalnie tu podjedzie - wyjaśnia Thurnbichler.

Jedna rzecz dzieli Dawida Kubackiego od perfekcji. "Jest pole do popisu"

Trener zadowolony ze skoków Kubackiego. "Wszystkie są na wysokim poziomie"

Co dokładnie Kubacki mógłby poprawić przed czwartkowym konkursem rozpoczynającym Turniej? - Drugi skok treningowy był najlepszym u Dawida w środę. W kwalifikacjach stracił trochę dobrego balansu, zaczął odbicie od klatki piersiowej. To przejście do lotu też nie było jeszcze perfekcyjne. Można coś poprawić, ale jego wszystkie skoki są na wysokim poziomie. Jest na tyle stabilny, że nawet te próby z błędami są naprawdę dobre - ocenia austriacki szkoleniowiec.

Kamil Stoch nie bierze jeńców. Dociął dziennikarzowi po kwalifikacjach

Kluczowy trening dla Kamila Stocha. "Znaleźliśmy klucz"

W kontekście innych zawodników przed pierwszym konkursem najbardziej zastanawia para KO pomiędzy Stefanem Hulą i Piotrem Żyłą. - Nie sprawdzałem wszystkich par, ale to od razu rzuciło mi się w oczy. Walczą Stefan i Piotrek, prawda? - dopytuje się Thurnbichler. - Oby to była dobra walka. Jeśli zawodnik odda dobry skok to zawsze ma szansę wejść do drugiej serii, nawet jako "szczęśliwy przegrany" - zaznacza.

Dobry skok w kwalifikacjach oddał także Kamil Stoch, który uzyskał 127,5 metra i zajął w nich wysokie szóste miejsce. Thurnbichler zdradza, że w jego przypadku kluczową pracę udało się wykonać w zasadzie tuż przed Turniejem. - Jeden z treningów, które przeprowadziliśmy przed świętami w Zakopanem był wyjątkowy. Znaleźliśmy klucz do pewnych elementów i to wyglądało dobrze już podczas mistrzostw Polski w Wiśle. Wygląda na to, że staje się coraz lepszy i wygodnie mu z tym, co przygotowaliśmy - ocenia.

Małysz ma czarnego konia TCS. "Kto na niego stawiał? A on tego dokonał"

Początek czwartkowego konkursu otwierającego 71. Turniej Czterech Skoczni zaplanowano na godzinę 16:30. Seria próbna w Oberstdorfie odbędzie się o 15:00. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.