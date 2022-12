Kubacki świetny, ale Granerud nokautuje rywali. Wszyscy Polacy z awansem w Oberstdorfie

W czwartek odbędzie się pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Polscy kibice wiążą wielkie nadzieje z występem Dawida Kubackiego. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest w znakomitej dyspozycji i wygrał drugą sesję treningowa przed kwalifikacjami. W pierwszej natomiast był drugi, ustępując tylko Halvorowi Egnerowi Granerudowi.

Te rozpoczęły się o 16:30. Warunki nie były najłatwiejsze, bo wszystkim zawodnikom wiało w plecy. Tylko kilku zawodników otrzymało ujemne punkty za wiatr wiejący pod narty, ale były to małe wartości. Dopiero w drugiej części konkursu wiatr trochę zmienił kierunek i zaczął wiać z boku, przez co punkty były odejmowane.

Jako pierwszy z Polaków na belce pojawił się Jan Habdas i spisał się nieźle. Skok na 123 metry dał mu kwalifikację do konkursu z 32. miejsca. Po nim na rozbiegu pojawił się Stefan Hula. On zaprezentował się znacznie gorzej, ale skok na 115 metrów też dał mu miejsce w czołowej 50-tce (42. miejsce). Do tej nie było tak trudno wskoczyć, bo na liście startowej pojawiło się 61 skoczków, więc tylko jedenastu odpadło.

Nie zawiódł też Paweł Wąsek, który skoczył 124 metry i nie miał żadnych problemów z awansem, zajmując miejsce 22. 127,5 metra skoczył Kamil Stoch, ale miał wówczas drugą najwyższą rekompensatę za niekorzystne warunki, więc po swoim skoku był trzeci. I długo to miejsce utrzymywał. Na czwartą pozycje zepchnął go w końcu nie kto inny, jak Piotr Żyła, który skoczył 129 metrów i miał dodane 10,9 punktu za wiatr w plecy.

Jeszcze dalej pofrunął Halvor Egner Granerud - 133,5 metra przy jeszcze gorszych warunkach. Miał ponad 15 punktów dodanych. Skaczący po nim Stefan Kraft warunki miał jeszcze gorsze i... całkowicie zepsuł swoją próbę, skacząc 109,5 metra. Jednak jak zostało wspomniane, trudno było nie dostać się do konkursu i mimo tak mizernego skoku Kraft dzięki ponad 17 punktom za wiatr zmieścił się w czołowej 50-tce.

Po Krafcie na górze zostało już tylko dóch najlepszych. Anze Lanisek skoczył 124 metry i był na koniec 12. Natomiast Dawid Kubacki znowu skoczył znakomicie - 132 metry. Miał już jednak trochę lepsze warunki i nie zdołał wyprzedzić Graneruda, który został zwycięzcą kwalifikacji. Kubacki uplasował się na drugim miejscu. Trzeci był Timi Zajc. Czwarte miejsce zajął Johann Andre Forfang, a za nimi uplasowali się Żyła i Kubacki.

Konkurs w Oberstdorfie rozpocznie się w czwartek o godzinie 16:30, po serii próbnej. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.