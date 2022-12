Pojedynek Polaków na początek TCS. Oto pary konkursu w Oberstdorfie

Thomas Thurnbichler zabrał sześciu polskich skoczków na 71. edycję Turnieju Czterech Skoczni. Poza naszą czołową trójką (Kubacki, Stoch, Żyła) austriacki szkoleniowiec postawił na Pawła Wąska, Jana Habdasa oraz Stefana Hulę. Zdaniem Martina Schmitta głównym faworytem do wygrania TCS jest Dawid Kubacki, czyli obecny lider klasyfikacji Pucharu Świata. - Moim zdaniem jest teraz w najlepszej formie. I ma największy potencjał. Ale spodziewam się, że inni będą bardzo blisko i Dawid będzie musiał skakać na swoim najwyższym poziomie, żeby wygrać - mówił Schmitt w rozmowie z Sport.pl.

Turniej Czterech Skoczni: Komplet Polaków w konkursie w Oberstdorfie. Wąsek w parze z Lindvikiem, polski pojedynek

Zgodnie z oczekiwaniami Dawid Kubacki pokazał się z dobrej strony podczas dwóch środowych treningów w Oberstdorfie. W pierwszej sesji Polak przegrał tylko z Halvorem Egnerem Granerudem, a w drugiej wylądował poza rozmiar skoczni i był bezkonkurencyjny. W obu sesjach warunki wietrzne były dosyć wymagające, przez co w drugim treningu sukcesywnie obniżano belkę startową. Takie wyniki Kubackiego wskazywały na to, że w kwalifikacjach też okaże się najlepszy.

Zgodnie z oczekiwaniami do czwartkowego konkursu TCS w Oberstdorfie awansował komplet polskich skoczków. Jan Habdas skoczył 123 m w kwalifikacjach i zadebiutuje w zagranicznym konkursie Pucharu Świata. Nieco gorzej poradził sobie Stefan Hula, który skoczył 115 m. Dobrą formę potwierdził Paweł Wąsek, skacząc 124 m. Świetnie zaprezentował się Kamil Stoch, który mimo silnego wiatru w plecy skoczył 127,5 m. Podobnie Piotr Żyła - 129 m i 0,1 pkt więcej od Stocha. Dawid Kubacki skoczył 132 m, ale to nie wystarczyło, by pokonać Halvora Egnera Graneruda.

W pierwszej serii konkursowej dojdzie do polskiego pojedynku, ponieważ Piotr Żyła będzie walczył ze Stefanem Hulą. Zdecydowanie najtrudniejsze zadanie będzie miał Paweł Wąsek - jego rywalem będzie Marius Lindvik. Pierwsza seria konkursu w Oberstdorfie rozpocznie się o godz. 16:30. Półtorej godziny wcześniej skoczkowie wystąpią w serii próbnej. Relacje tekstowe na żywo z Turnieju Czterech Skoczni w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Pary do czwartkowego konkursu TCS w Oberstdorfie: