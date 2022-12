Kiedy i gdzie oglądać kwalifikacje do pierwszego konkursu TCS w Oberstdorfie? [TRANSMISJA, STREAM]

Turniej Czterech Skoczni obejmie zawody na czterech skoczniach, które odbędą się w ciągu dziewięciu dni. Statuetkę "Złotego Orła" zgarnie zawodnik, który zaprezentuje najrówniejszą formę w każdym z konkursów. Zmagania w zeszłym sezonie wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, a w tym faworytem do triumfu jest Dawid Kubacki. Pierwszy z konkursów, zgodnie z tradycją, odbędzie się w niemieckim Oberstdorfie, ale najpierw na zawodników czekają niezwykle ważne kwalifikacje.

Początek 71. Turnieju Czterech Skoczni. Sześciu Polaków i Dawid Kubacki jako faworyt do triumfu

W zaczynającym się w środę 71. Turnieju Czterech Skoczni udział weźmie sześciu Polaków. Poza faworyzowanym Dawidem Kubackim i będącymi w dobrej formie Piotrem Żyła i Kamilem Stochem, będą to: Paweł Wąsek, Jan Habdas i Stefan Hula. Ostatnim sprawdzianem dla polskich skoczków były mistrzostwa Polski, w których triumfował Stoch, a podium uzupełnili Żyła i Wąsek. Hula był czwarty, Habdas piąty, a Dawid Kubacki nie startował w nich z powodu przeziębienia.

Kubacki pozostaje liderem Pucharu Świata i to on jest wielkim faworytem do triumfu z TCS. W zeszłym roku nie prezentował się najlepiej i zajął w cyklu dopiero 22. miejsce. Najwyżej z Polaków był wtedy Piotr Żyła, który zajął 15. miejsce. Paweł Wąsek był 48. a Kamil Stoch dopiero 53. Głównymi rywalami Dawida Kubackiego będą Słoweniec Anze Lanisek, Austriak Stefan Kraft i Norweg Halvor Egner Granerud.

Dzień przed każdym z konkursów TCS odbywać się będą kwalifikacje, a w całym cyklu odgrywają one niezwykle dużą rolę. Pierwsze serie konkursów niemiecko-austriackiego turnieju rozgrywane są w systemie "KO". Oznacza to, że zawodnik, który zajął 26. miejsce w kwalifikacjach, walczy w parze z zawodnikiem z miejsca 25. Później mierzą się ze sobą skoczkowie z miejsc 24. i 27. i tak do samego końca, a więc starcia 50. miejsca z pierwszym miejscem w kwalifikacjach. Do serii finałowej awansuje 25 wygranych z par oraz pięciu "szczęśliwych przegranych", czyli przegranych z par, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu TCS w Oberstdorfie. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja, stream]

Kwalifikacje do pierwszych zawodów TCS w Oberstdorfie zaplanowano na godzinę 16:30, w środę 28 grudnia. Transmisja zawodów dostępna będzie w telewizji na kanałach TVN i Eurosport 1. Z kolei w internecie kwalifikacje dostępne będą za pośrednictwem platformy streamingowej Player.pl na kanale Eurosport Extra.