Tylko Złoty Orzeł? Zachwyty nad Polakami i Kubackim przed TCS. "Zapłonął nowy ogień"

W dniu startu 71. Turnieju Czterech Skoczni wśród Polaków trudno nie wyczuć optymizmu. Dawid Kubacki, choć przeziębiony zrezygnował z bezpośredniej próby przed imprezą, czyli mistrzostw Polski w Wiśle, to w Pucharze Świata jest mocny jak nigdy. Rywali ma mocnych, ale historia podpowiada, że po takim początku sezonu w wykonaniu lidera klasyfikacji generalnej PŚ lepiej się cieszyć, niż martwić na zapas.

Najbardziej prestiżowe zawody Pucharu Świata to wszak impreza, która sprzyja Polakom - w ostatnich latach jest wręcz przez nich zdominowana. Sześć poprzednich edycji to aż cztery triumfy biało-czerwonych i chyba nikt nie ma nic przeciwko, żeby do kraju trafił już szósty Złoty Orzeł w historii.

Zobacz wideo Rekordowy start sezonu polskich skoczków. Tak dobrze jeszcze nie było

Kubacki w najlepszej sytuacji od 20 lat. Tak zaczynał tylko Małysz

Szanse są spore. Jeśli kiedyś miała się pojawić presja wygranej w Turnieju Czterech Skoczni, związana z oczekiwaniami po dobrych wynikach, to może ją odczuwać właśnie teraz Dawid Kubacki. 650 punktów po ośmiu konkursach - z takim dorobkiem będzie przystępował do rywalizacji w Oberstdorfie. Zdobywa zatem średnio 81 punktów na zawody, a to ewenement w historii startów polskich skoczków na początku sezonu.

Lepiej wyglądał tylko bilans Adama Małysza w sezonie 2001/2002. Wiślanin zgromadził wówczas aż 810 punktów w dziewięciu konkursach, co daje niebotyczną średnią 90 punktów na konkurs. To był prawdopodobnie okres największej dominacji Małysza w karierze i aż dziwne, że nie skończył się sukcesem w Turnieju Czterech Skoczni. Polak skończył czwarty, pokonany przez zwycięzcę wszystkich czterech konkursów Svena Hannawalda z Niemiec, Fina Mattiego Hautamaekiego, a do tego Austriaka Martina Hoellwartha. Na podium stał w Ga-Pa i Innsbrucku, gdy był odpowiednio trzeci i drugi, a do Hannawalda ostatecznie stracił 84,8 punktu.

Tak źle w TCS nie było od 60 lat. Kryzys na całego

Kubacki nie powinien się jednak martwić. Ostatnie lata polskich skoków pokazują, że to początek sezonu dla zawodników był okresem, gdy dopiero dochodzili do odpowiedniej formy. W sezonach, gdy raz Kubackiemu, a trzy razy Kamilowi Stochowi udało się zdobyć Złotego Orła, przed przyjazdem do Oberstdorfu najlepszy z Polaków nigdy nie był wyżej niż na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej PŚ. Ostatnią, przynajmniej nieco nawiązującą średnią punktową do tej Kubackiego, miał Piotr Żyła cztery lata temu. Według niej co konkurs zdobywał jednak aż blisko 20 punktów mniej. Liczby mówią wprost: wszystkie argumenty są obecnie po stronie brązowego medalisty igrzysk z Pekinu.

Najlepsze średnie punktowe najlepszych Polaków w Pucharze Świata przed konkursami w Oberstdorfie:

Adam Małysz - 2001/2002 (1. w PŚ) - 90 punktów/konkurs - 810 punktów po 9 konkursach Dawid Kubacki - 2022/2023 (1. w PŚ) - 81,25 punktu/konkurs - 650 punktów po 8 konkursach Piotr Żyła - 2018/2019 (2. w PŚ) - 63,57 punktu/konkurs - 445 punktów po 7 konkursach Kamil Stoch - 2013/2014 (1. w PŚ) - 51,25 punktu/konkurs - 410 punktów po 8 konkursach Adam Małysz - 2002/2003 (5. w PŚ) - 47,63 punktu/konkurs - 381 punktów po 8 konkursach

"U Dawida i Kamila zapłonął nowy ogień. Polaków ogląda się fantastycznie"

Dla polskich skoków zaczęła się nowa era i widać to nie tylko na podstawie wyników Kubackiego. Średnią punktową po pierwszych konkursach nowy trener kadry Thomas Thurnbichler ma dziś lepszą i od Stefana Horngachera, ale też Michala Doleżala, czy Łukasza Kruczka.

- Polaków w tym sezonie ogląda się świetnie, fantastycznie - mówi Sport.pl Sven Hannawald, pierwszy zwycięzca wszystkich czterech konkursów jednej edycji Turnieju Czterech Skoczni, a obecnie komentator niemieckiej telewizji ARD. - U Dawida i Kamila zapłonął nowy ogień i widać, że dobrze przyjęli zmianę trenera. To dobrze, bo wygląda na to, że wraz z przyjściem nowego sztabu szkoleniowego poczuli, że inne osoby, trenerzy, którzy mówią innym językiem, niż oni, pewnie inaczej podchodzą do problemów, mogą je odpowiednio diagnozować. Patrzą na wszystko świeżo i efekty ich pracy są pozytywne. Błędy w skokach Polaków widziałem od kilku lat, nie tylko poprzedniego słabszego sezonu. Zastanawiałem się, jak, pomimo że wciąż je popełniają, udaje im się osiągać wielkie rezultaty - dodaje Niemiec.

- Wyniki Dawida Kubackiego przynoszą euforię, ale nawet u Kamila Stocha widać dobrze wykonaną pracę w przygotowaniach. Jest jeszcze trochę do poprawy, wciąż skacze on niestabilnie, ale jeśli trafi odpowiednio w próg skoczni, z pewnością będzie niebezpieczny. Z zewnątrz polska kadra wygląda bardzo dobrze i oczywiście bardzo chciałbym, żeby to samo pojawiło się także u nas, w niemieckiej kadrze. Ona obecnie odstaje nieco od najlepszych i jako Niemiec, gdy przychodzi tak ważna impreza sezonu, jak Turniej Czterech Skoczni, robi się gorzko i smutno, gdy wciąż nie znajduje się mój następca, po tylu latach. Bardzo chciałbym wreszcie zobaczyć triumf kolejnego niemieckiego skoczka - zaznacza Hannawald. Brzmi, jakby pozytywnie zazdrościł Polakom nie tylko skali ostatnich sukcesów podczas TCS, ale i potencjału na kolejne.

Niemcy wskazali faworytów TCS. I zaskoczyli typem z Polski

Jeśli szukać sezonu, w którym wyniki Polaków wyglądały podobnie do obecnego, najlepiej wybrać sezon 2018/2019. Wtedy też mieliśmy trzech zawodników w najlepszej "piętnastce" i czterech w "trzydziestce". Najlepszym był drugi w klasyfikacji generalnej Piotr Żyła, więc kadra Stefana Horngachera miała silnego lidera. Miał 445 punktów, więc aż 205 mniej niż Kubacki teraz, ale to i tak najmniejsza różnica wśród liderów Polaków od zakończenia kariery przez Adama Małysza. Na trzecim miejscu, 80 punktów za Żyłą, znajdował się Kamil Stoch. Jego można uznać za odpowiednika Żyły z tego sezonu, bo przed nadchodzącym Turniejem Czterech Skoczni różnice w czołówce są niewielkie i piąty Żyła traci do trzeciego Stefana Krafta z Austrii 90 punktów. Tegoroczna dyspozycja Kamila Stocha jest podobna do tej Dawida Kubackiego sprzed czterech lat, a ta Pawła Wąska do prezentowanej wówczas przez Jakuba Wolnego. Wróżba? Polak nie wygrał wówczas Turnieju Czterech Skoczni. Ale dokonał tego lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi, a teraz poniekąd w jego butach jest Kubacki.

Kubacki musi uważać. Konkurencję ma godną. "Wciąż ucieka rywalom"

Wtedy rywalizacja w Niemczech i Austrii była jednak jednostronna - Kobayashi wygrywał z bezpieczną przewagą 62,1 punktu, a wyrównana walka trwała tylko do zawodów w Innsbrucku, po których Japończyk odjechał reszcie. Podczas 71. Turnieju Czterech Skoczni to jednak scenariusz, który trudno sobie wyobrazić.

Rywalami Kubackiego będą pozostali członkowie tzw. betonowej szóstki w klasyfikacji generalnej PŚ: Słoweniec Anze Lanisek, Norweg Halvor Egner Granerud, Austriak Stefan Kraft i drugi z Polaków, Piotr Żyła. I wygrana kogokolwiek spośród najlepszych sześciu zawodników w PŚ nie będzie wielkim zaskoczeniem. Ale kilkadziesiąt punktów za nimi jest peleton tych, którzy mogą "wyskoczyć" - choćby wydający się łapać dobrą formę Manuel Fettner, król Turnieju, czyli Kamil Stoch, czy nadzieja na triumf po 21 latach dla Niemców Karl Geiger. Dlatego do sprawienia niespodzianki też jest sporo kandydatów.

Trener Austriaków Andreas Widhoelzl w rozmowie z "Kleiner Zeitung" mówił, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona i dominacja Kubackiego nie musi się wcale przełożyć na Turniej. Choć to jego wskazał jako najgroźniejszego rywala dla swoich skoczków i faworyta do końcowego zwycięstwa. Tak widzi to większość ekspertów i szkoleniowców z całej stawki Pucharu Świata.

- Jest wielu skoczków skaczących na dobrym poziomie, ale na czele z Dawidem. Jest na poziomie perfekcyjnego skakania i wciąż ucieka rywalom. Nie wiem, jak będzie w połowie sezonu, bo może reszta go dogoni, ale jestem bardzo ciekawy, czy poradzi sobie z utrzymaniem tego statusu lidera przez cały Turniej - wskazuje Sven Hannawald. - Czy w tym roku ktoś może wygrać wszystkie cztery konkursy? Pewnie może, ale walka będzie bardzo wyrównana. Dawid ma tę przewagę nad innymi, że w tym sezonie wygrywa, więc nie musi nic nikomu udowadniać. Dlatego ma pewnie trochę więcej luzu niż Anze Lanisek, Stefan Kraft, czy Halvor Egner Granerud, choć oni nie oddadzą mu po prostu kolejnych wygranych - dodaje Niemiec.

Kubacki przyjechał tylko po Złotego Orła? Thomas, prowadź

TCS może się okazać kluczowy w karierze trenerskiej Thomasa Thurnbichlera. Triumf Polaka byłby pierwszym tak ważnym trofeum zdobytym przez polskiego skoczka, odkąd Thurnbichler został trenerem w kadrze. I nie ma co ukrywać: Austriak ma potencjał, żeby to był dopiero początek pięknej wspólnej drogi.

Czy Kubacki przyjechał na Turniej tylko po Złotego Orła? Z jednej strony jego rywale nie odpuszczą, a walka będzie zacięta, więc każde miejsce na podium też trzeba będzie zaakceptować. Z drugiej: przy takiej formie Polaka można liczyć na wiele. Pewnie sam Kubacki, jeśli nie wygrałby klasyfikacji generalnej, będzie zawiedziony. Jego pewność siebie i ambicja, które tylko wzrosły po ostatnich wynikach, każą twierdzić, że rzeczywiście jest tutaj, żeby walczyć o zwycięstwo.

