Bolesny występ Simona Ammanna. "Czas zejść ze sceny"

Kibice skoków narciarskich odliczają już dni i godziny do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni, a tymczasem ciekawie jest także w zawodach niższej rangi. We wtorek odbyły się kolejne zawody Pucharu Kontynentalnego. Tym razem na słynnej Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu. Na starcie obejrzeliśmy sześciu Polaków: Aleksandra Zniszczoła, Klemensa Joniaka, Jarosława Krzaka, Klemensa Murańkę, Macieja Kota i Andrzeja Stękałę. Do serii finałowej awansowało pięciu naszych reprezentantów. Odpadł tylko Klemens Jonak, który skoczył 111,5 metra i zajął 40. miejsce.

Ogromny zawód przeżyli natomiast gospodarze, którzy na belce startowej mieli okazję obejrzeć absolutnie legendarną postać swojej reprezentacji - Simona Ammanna. Czterokrotny mistrz olimpijski w zawodach niższej rangi poszukuje formy, która pozwoliłaby mu wrócić do rywalizacji w Pucharze Świata. 41-latek marzy bowiem o starcie w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, które odbędą się w Planicy na przełomie lutego i marca 2023, o czym pisaliśmy więcej TUTAJ>>>.

Wygląda jednak na to, że weteran skoczni jest niesamowicie daleko od zrealizowania swojego celu. Ammann bez wątpienia najlepsze lata ma już za sobą. Wtorkowym występem w Engelbergu potwierdził natomiast, że nie tylko nie może już skutecznie walczyć z czołówką Pucharu Świata, lecz także z wieloma przeciętnymi zawodnikami w "drugiej lidze" skoków. Ammann nie zakwalifikował się nawet do drugiej serii. Uzyskał tylko 117,5 metra i zajął 33. miejsce.

Jak wyliczył Adam Bucholz z portalu Skijumping.pl, ostatni raz tak słaby wynik Szwajcar odniósł ponad 21 lat temu. Minęło dokładnie 7962 dni, od kiedy Ammann ostatni raz nie przebrnął pierwszej serii konkursu PK.

"Już chyba czas odejść", "Chyba czas ze sceny zejść, panie Simonie..." - komentowali wpis dziennikarza rozczarowani fani skoków. Trudno z ich komentarzami się nie zgodzić. Jeden z najlepszych skoczków w dziejach, którego niegdyś porównywano do Harry'ego Pottera, już nie czaruje na skoczni, a zwyczajnie się męczy.

Jeśli chodzi zaś o wyniki Polaków, najwyżej uplasował się Aleksander Zniszczoł, który zajął dziewiąte miejsce, choć po pierwszej serii był szósty. Dalej sklasyfikowani zostali Murańka - 14. miejsce, Krzak - 20. miejsce, Kot - 21. miejsce i Stękała - 29. miejsce. Wtorkowy konkurs wygrał Benjamin Oestvold. Norweg udanie zaatakował z czwartego miejsca po pierwszej serii. Kapitalny skok na 138. metr pozwolił mu wyprzedzić o zaledwie 1,1 pkt Clemensa Aignera, który prowadził na półmetku.

