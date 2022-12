Goldberger wskazał faworyta Czterech Skoczni. Ale ostrzegł go przed... Polakami

Thomas Thurnbichler zdecydował, że zabierze sześciu polskich skoczków na Turniej Czterech Skoczni. Poza Dawidem Kubackim, Kamilem Stochem oraz Piotrem Żyłą szkoleniowiec postawił na Stefana Hulę, Pawła Wąska oraz Jana Habdasa, czyli absolutnego debiutanta. Eksperci są pewni, że 71. edycja TCS będzie zdominowana przez Dawida Kubackiego. - Będę zaskoczony, jeśli straci tę dyspozycję. Te dziewięć intensywnych dni nie powinno być dla niego problemem. Jest faworytem, ale inni są blisko niego. I to nie jeden zawodnik, a cała grupa - uważa Martin Schmitt, były wybitny niemiecki skoczek.

Andreas Goldberger widzi w Dawidzie Kubackim faworyta na TCS, ale ma też ostrzeżenie. "To nie jest łatwe"

Andreas Goldberger rozmawiał z portalem chiemgau24.de przed Turniejem Czterech Skoczni. Legendarny austriacki skoczek wskazał Dawida Kubackiego jako faworyta do wygrania turnieju, ale postanowił go ostrzec. - Kubacki jest w doskonałej formie i ma już na koncie wygrany Turniej Czterech Skoczni. Ale bycie faworytem nie jest łatwe, polska publiczność oczekuje od niego zwycięstw, a to jest duża presja - powiedział.

Zdaniem Goldbergera sporą niespodziankę na turnieju może sprawić Piotr Żyła. - On zawsze jest trochę pod radarem, ale występy Żyły są niezmiennie na wysokim poziomie. Aby wygrać TCS, nie można pozwolić sobie na zły skok. Widzę Piotra Żyłę jako nieoczywistego faworyta - dodał. Austriak uważa, że poza Kubackim o wygraną powalczy Halvor Egner Granerud oraz Anze Lanisek. - Anze już pokonał Kubackiego w tym sezonie, a dodatkowo potrafi wylądować z telemarkiem nawet przy skakaniu na dalekie odległości. To może być decydujące - stwierdza.

Chiemgau24.de zapytało Andreasa Goldbergera o występy niemieckich skoczków na Turnieju Czterech Skoczni, którzy już od 2002 roku czekają na swoje zwycięstwo w tych zawodach. Jego zdaniem najlepiej wypaść może Karl Geiger. - On pokazywał często, że kiedy ma dzień, to jest na najwyższym poziomie. Jeśli dobrze zacznie turniej w rodzinnym Oberstdorfie, to wszystko jest dla niego możliwe. Presja drużynowa spoczywa wyłącznie na Geigerze - podsumował legendarny Austriak.

71. Turniej Czterech Skoczni odbędzie się w dniach 29 grudnia 2022 - 6 stycznia 2023 roku. Tytułu z zeszłego roku będzie bronił Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wyprzedził dwóch Norwegów - Mariusa Lindvika oraz Halvora Egnera Graneruda. Relacje tekstowe na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.