Martin Schmitt podsumował Kubackiego. Co za słowa. Lepiej się nie dało

Dawid Kubacki jest w tym sezonie w wybornej formie. Wygrał cztery z ośmiu dotychczas rozegranych konkursów Pucharu Świata i pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Dlatego też jest wymieniany jako faworyt do triumfu w Turnieju Czterech Skoczni. Wątpliwości tutaj nie ma Martin Schmitt. Jest pewien, że wygra, ale pod jednym warunkiem.

Schmitt wskazuje na Kubackiego

Zdaniem Schmitta polski skoczek jest najlepiej przygotowany ze wszystkich, co widać już od lata. To go stawia w lepszej pozycji przed startem Turnieju Czterech Skoczni. Niemiec zauważa, że Kubacki ma przewagę doświadczenia nad najpoważniejszymi konkurentami.

- Dawid zawsze dobrze się przygotowuje do ważnych imprez. Pod względem przygotowania fizycznego jest jednym z najlepszych w stawce. W ostatnich miesiącach Kubacki oddał bardzo dużo sków, które stały na doskonałym poziomie. Miał dobre lato, dobrą jesień i dobry początek zimy - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty.

Kubacki może stracić zwycięstwo w TCS tylko na własne życzenie. Rywale są w stanie bezlitośnie wykorzystać błędy Polaka.

- Będę zaskoczony, jeśli straci tę dyspozycję. Te dziewięć intensywnych dni nie powinno być dla niego problemem. Jest faworytem, ale inni są blisko niego. I to nie jeden zawodnik, a cała grupa. Nikt nie da mu zwycięstwa za darmo. Spodziewam się zaciętej walki, w której Dawid będzie musiał skakać najlepiej jak potrafi i unikać błędów. Przed turniejem jest moim numerem jeden, ale jeżeli pokaże jakąkolwiek słabość, to Lanisek, Granerud, Kraft czy Geiger wykorzystają ją - stwierdził.

Kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie, pierwszego w TCS, odbędą się 28 grudnia. Sam konkurs zostanie rozegrany dzień później. Kubacki będzie walczył o swój drugi triumf w cyklu. Wcześniej wygrał go w sezonie 2019/2020.