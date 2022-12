Małysz zdradził, co stało się z jego legendarnym kolczykiem. "Popłynął"

Adam Małysz był jednym z nielicznych skoczków świata, który miał kolczyka w uchu. Były świetny skoczek chętnie wraca do czasów, gdy startował w Pucharze Świata. Kiedyś opublikował nawet na Instagramie zdjęcie z czasów, gdy dopiero stawał się popularny. W jego uchu był wtedy kolczyk. - Ktoś pamięta mnie z tych czasów? Niektórych z was pewnie jeszcze nie było nawet na świecie - napisał wówczas Adam Małysz.

Małysz: Dowiedziałem się, że to był kolczyk, a nie zwykły kawałek papieru długo po tym, jak popłynął do kanalizacji.

Adam Małysz kolczyk miał do 2004 roku. Wtedy stracił go po upadku w Salt Lake City.

- Najlepsze, że Amerykanie mi go wyjęli, jak mnie brali nieprzytomnego na rezonans. Zawinęli ten kolczyk w kawałek papieru toaletowego i mi go włożyli do kieszeni. Dowiedziałem się, że to był kolczyk, a nie zwykły kawałek papieru długo po tym, jak już popłynął do kanalizacji. Miałem też kiedyś niezłe włosy - balejaż. Starałem się być modny, ha, ha! - opowiada Adam Małysz w długiej rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, dziennikarzem Sport.pl.

Adam Małysz to jeden z najwybitniejszych skoczków w historii tej dyscypliny. Cztery razy wygrał Puchar Świata, zdobył cztery medale igrzysk olimpijskich, był cztery razy złotym medalistą mistrzostw świata. Oprócz tego wygrał też Turniej Czterech Skoczni w 2002 roku oraz 39 konkursów w Pucharze Świata.

Obecnie Małysz jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego.