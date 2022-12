Thurnbichler podjął duże ryzyko. Efekt widać gołym okiem. "Wiemy, co się działo"

Początek obecnego sezonu jest bardzo dobry w wykonaniu polskich skoczków. Formą bryluje lider Pucharu Świata Dawid Kubacki, a bardzo dobrą dyspozycję prezentuje również Piotr Żyła. Kibice nie kryją zachwytu takim obrotem spraw, który na koniec poprzedniego sezonu był ciężki do wyobrażenia. Nie było wyników, a zawodnicy byli dodatkowo sfrustrowani zamieszaniem wokół Michala Doleżala. Wtedy pojawił się jednak Thomas Thurnbichler, który tchnął w kadrę nowego ducha.

Kot podsumowuje początek sezonu pod wodzą Thurnbichlera. "Jego wielkim osiągnięciem jest to, że bazujemy na zespole"

- Według mnie dużym sukcesem było szybkie złożenie w całość tej układanki pod kątem atmosfery w drużynie. Wiemy, co się działo w Planicy, kiedy Adam Małysz i PZN ciągnął w jedną stronę, a zawodnicy w drugą. Trener, który przejmował kadrę nie miał łatwo. Miał prawo mieć obawy, że po miesiącu będzie żałował. Wchodził jako młody szkoleniowiec do grupy, która mogła go odrzucić, z zawodnikami, którzy mają swoje ego, określone osiągnięcia, ale i wymagania. Jego wielkim osiągnięciem jest to, że bazujemy na zespole, w którym jest fajna atmosfera - stwierdził Jakub Kot w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Poprawa nastrojów w drużynie przełożyła się odbudowanie formy zawodników. W przypadku Kubackiego można nawet mówić o jej eksplozji, co pokazuje rewelacyjny początek sezonu. Nie dziwi więc, że jest on jednym z faworytów do wygrania Turnieju Czterech Skoczni.

- Dawid jest jednym z głównych kandydatów do triumfu i to nie jest żadne pompowanie balonika. Fakty są takie, że jest on liderem PŚ, wygrał cztery konkursy, sześć razy stał na podium. Wiemy, w jakim stylu odnosił zwycięstwa, jak poprawił się pod kątem technicznym. To wszystko każe upatrywać w nim jednego z głównych faworytów. Aktualnie jest najlepiej skaczącym zawodnikiem na świecie. To pokazują treningi, kwalifikacje i konkursy. I tyle - powiedział były skoczek.

