Wąsek znów to zrobił. Szlachetny gest polskiego skoczka [WIDEO]

Paweł Wąsek nie tylko przygotowuje się do Turnieju Czterech Skoczni. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 23-letni skoczek zdecydował się na ścięcie włosów. Przekazał je fundacji Rak’n’Roll, która powstała w 2009 roku i jej głównym celem jest stworzenie nowej jakości w sposobie mówienia o raku w przestrzeni publicznej. Chętne osoby oddają swoje włosy w celu utworzenia peruk dla osób w trakcie leczenia onkologicznego. - Znów to zrobił - napisała w relacji na Instagramie Katarzyna Wąsek.

Wąsek znów to zrobił

- Paweł musiał przez długi czas unikać wizyt u fryzjera. A to dlatego, że aby oddać włosy do akcji "Daj Włos", trzeba spełnić warunki. Włosy muszą mieć co najmniej 25 cm, a od przyszłego roku ten limit wzrośnie jeszcze o 10 cm. Nie mogą być farbowane ani rozjaśniane i muszą być suche, umyte bez odżywki i splecione w warkocze - pisze Mateusz Król z "Sportsinwinter.pl".

To nie pierwszy raz, kiedy Paweł Wąsek decyduje się na taki krok. Ponad dwa lata temu zaskoczył kibiców, kiedy wrzucił w mediach społecznościowych zdjęcie w nowej fryzurze. Zawodnik, który od jakiegoś czasu miał bujne włosy, postanowił ściąć je bardzo krótko.

- Wiem, że dużo osób czekało na to aż obetnę włosy (i zdaję sobie sprawę, że te osoby liczyły na lepszy efekt, ale nie ważne). Zrobiłem to, żeby pomóc chorym na raka w walce z chorobą. Rak’n Roll czeka na każdego, kto chce oddać, a nie wyrzucać włosy. Wystarczy 25 cm. Więc jak ktoś by był chętny, to mogę wam dać namiary na tę miłą Panią, która was obetnie i wytłumaczy co jak zrobić - napisał wtedy Wąsek na Instagramie.

Wąsek w tym sezonie z 84 punktami zajmuje 25. miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata. W czwartek zdobył z kolei brązowy medal mistrzostw Polski. Wąsek znalazł się w składzie Polaków na Turniej Czterech Skoczni. Oprócz niego skakać będą Dawid Kubacki, lider Pucharu Świata, Kamil Stoch, Stefan Hula oraz Jan Habdas.

Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się 29 grudnia od konkursu rozegranego w Oberstdorfie (wielkość skoczni-137 metrów). 1 stycznia zawodnicy skakać będą w drugim niemieckim mieście - Garmisch-Partenkirchen (HS-142). Potem rywalizacja przeniesie się do Austrii - 4 stycznia w Innsbrucku (HS-128) oraz 6 stycznia w Bischofshofen (HS-142).

