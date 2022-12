Polskie skoki przejdą rewolucję? Wpadli na zaskakujące rozwiązanie

Za nami kolejna edycja mistrzostw Polski w skokach narciarskich. Tytuł zdobył Kamil Stoch, który wyprzedził drugiego Piotra Żyłę o zaledwie pół punktu. To był ostatni etap przygotowań przed Turniejem Czterech Skoczni. Do tej pory większość zawodów w skokach jest powtarzalna, niezależnie czy to konkurs indywidualny, drużynowy lub mikst - skoczkowie rywalizują w dwóch seriach, a ich próby są sumowane. Niewykluczone, że w Polsce wkrótce dojdzie do rewolucji.

Skoki narciarskie w formacie play-offów? "Taki produkt dałoby się fantastycznie sprzedać"

Jan Winkiel, sekretarz Polskiego Związku Narciarskiego zdradził w rozmowie z TVP Sport, że istnieje możliwość stworzenia nowej kategorii zawodów w skokach narciarskich w Polsce. Mowa tutaj o formacie play-off, w którym skoczkowie rywalizowaliby w parach tak jak w systemie KO, używanym podczas Turnieju Czterech Skoczni. Wtedy zawody można by było rozłożyć na dwa dni. - Przepisy nie pozwoliłyby na razie, aby taką imprezę uznać za mistrzostwa kraju. Jednak w kalendarzu nie ma przecież wyłącznie takich zawodów, one miałyby charakter wyłącznie komercyjny i pokazowy - mówi Winkiel.

Co musiałoby się stać, żeby taki format zawodów doszedł do skutku? Winkiel uważa, że głównym powodem jest znalezienie sponsora, który zapewni zadowalające premie finansowe. - To da się zrobić pod warunkiem, że konkurs zechciałaby pokazać telewizja. I to są dwa podstawowe argumenty, reszta to tylko trochę wysiłku przy przygotowaniach. Natomiast jestem zdania, że taki produkt - dobrze obudowany - dałoby się fantastycznie sprzedać w transmisji. Skocznie mamy - dodał sekretarz PZN.

- Gdyby za wygraną było do wzięcia np. 10 tys. euro i trochę mniej za pozostałe miejsca na podium, to jestem przekonany, że w terminie poza ważnymi zawodami FIS, najpierw w ciągu lata, chęć udziału zgłosiłoby wielu zagranicznych skoczków. Szczególnie gdyby poza tym dać im szansę na wewnętrzną integrację - przyznaje Winkiel. Jego zdaniem debiut takiej imprezy byłby możliwy nawet w 2023 roku, choć rozmowy rozpoczną się dopiero wiosną. Formuła play-offów w skokach narciarskich jest używana m.in. w Japonii.