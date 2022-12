Mistrzostwa Polski w Wiśle. Gdzie oglądać skoki narciarskie? [TRANSMISJA, STREAM, GODZINA]

Początek sezonu zimowego układa się dla polskich skoczków bardzo dobrze. Głównie dla Dawida Kubackiego, który wygrał 4 z 8 konkursów Pucharu Świata i jest liderem klasyfikacji generalnej. Solidną dyspozycję prezentuje również Piotr Żyła, a sygnały o powrocie do formy daje też kibicom Kamil Stoch. To pozwala liczyć na wielkie emocje podczas rozpoczynającego się już niedługo Turnieju Czterech Skoczni. Póki co najlepsi zawodnicy powalczą o mistrzostwo Polski.

Kamil Stoch powalczy o obronę tytułu mistrza Polski. Dawid Kubacki zdecydowanym faworytem rywalizacji

Tegoroczna rywalizacja o tytuł najlepszego skoczka w kraju odbędzie się, po rocznej przewie, na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince. Poprzednia edycja odbyła się na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Wówczas najlepszy okazał się Kamil Stoch, który zdobył ósmy tytuł w karierze. Podium uzupełnili Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Dawid Kubacki zajął wtedy 5. lokatę, jednak tym razem będzie zdecydowanym faworytem. W zmaganiach weźmie udział 40 skoczków, o czym poinformował w środę Polski Związek Narciarski.

Zawodników czeka bardzo intensywny dzień. O 14:30 odbędzie się oficjalny trening, a o 15:45 zostanie przeprowadzona seria próbna. Walka o tytuł mistrza Polski rozpocznie się o godzinie 17:00. Początkowo na obiekcie w Wiśle-Malince miały również rywalizować panie, jednak organizatorzy ze względu na katastrofalną frekwencję odwołali konkurs.

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Gdzie i kiedy oglądać rywalizację o tytuł?

Mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich odbędą się w czwartek 22 grudnia. Początek konkursu zaplanowano na godzinę 17:00. Transmisja będzie dostępna w całości na kanale TVP Sport, a od 17:55 również na antenie TVP 1 i TVP Polonia. Rywalizację będzie można też śledzić w internecie na sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.