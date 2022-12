Stoeckl ma szalony pomysł ws. skoków. "Musimy porzucić myślenie"

Inauguracja tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich wyglądała inaczej niż przed laty. Walka o Kryształową Kulę ruszyła w Wiśle, ale bez śniegu. FIS zadecydował, że skoczkowie zaczną sezon na igielicie i torach lodowych. Choć wielu zawodników podchodziło sceptycznie do tego pomysłu - w tym Ryoyu Kobayashi, który grzmiał, że to "spory eksperyment" - to ostatecznie weekend zakończył się sukcesem. W kuluarach zaczęto mówić, że takie konkursy możemy widzieć częściej, czego zwolennikiem jest Alexander Stoeckl.

Stoeckl apeluje do FIS. Chce, by skoki były całorocznym sportem

- Aby skoki mogły się rozwijać, konieczne jest porzucenie myślenia, że to konkurencja jedynie zimowa. Bliżej nam do określenia, że to "sport ekstremalny", a nie tylko i wyłącznie zimowy. Jeśli zmienimy nasz sposób myślenia, wówczas będzie można rozgrywać zawody gdzie i kiedy się tylko da, a nie tylko przez określoną porę roku - podkreślił trener norweskich skoczków w rozmowie z Deutsche Presse-Agentur.

Wiele osób uważa, że w związku z globalnym ociepleniem i brakiem śniegu, Puchar Świata na igielicie stanie się coraz częstszym obrazkiem. Może nie za rok, nie za dwa czy trzy sezony, ale w dalszej perspektywie to już całkiem możliwe. Takiego zdania jest również Stoeckl. Uważa, że właśnie w kierunku całorocznych zawodów powinien iść FIS. - Jeśli zostaniemy wyłącznie przy śniegu i nie otworzymy się na nowe lokalizacje, to w końcu, kiedy białego puchu zabraknie, umrzemy. Bo przecież może zdarzyć się sytuacja, że śniegu zabraknie - kontynuował.

Stoeckl podkreślił, że skoki muszą przejść zmiany i to nie tylko w kwestii uniezależnienia od pogody. Trzeba również promować dyscyplinę sportu poza Starym Kontynentem, także w miejscach, gdzie nie ma zimy. - Musimy szukać innowacji w wielu obszarach. Najważniejsze jest w tym momencie, by zmienić myślenie. Pierwszy, choćby mały krok, będzie kluczowy dla przyszłości - zakończył.

Wydaje się jednak, że na razie FIS nie zdecyduje się na radykalne zmiany. - FIS woli utrzymanie tego w roli zimowego sportu, bo jeśli przejdą do letnich dyscyplin, musieliby zaliczać się także do letnich igrzysk olimpijskich. A tam jest znacznie więcej sportów i mniej miejsca dla tego rodzaju zawodów - ocenił kilka tygodni temu Milos Sterle w rozmowie ze Sport.pl.

Ten sezon Pucharu Świata układa się znakomicie dla Dawida Kubackiego. Polak jest liderem klasyfikacji generalnej i ma 74 punkty przewagi nad drugim Anze Laniskiem. Trzeci jest Stefan Kraft ze stratą 183 punktów do lidera. Teraz przed skoczkami 71. Turniej Czterech Skoczni. Rywalizację rozpoczną 29 grudnia w Oberstdorfie. Potem zawodnicy będą skakać w innym niemieckim mieście - Garmisch-Partenkirchen oraz dwóch austriackich: w Innsbrucku i Bischofshofen.