Kubacki skacze gorzej od Laniska? Polak musi popracować nad jednym elementem

Rywalizacja w Engelbergu pokazała, że Anze Lanisek jest lepszym stylistą od Dawida Kubackiego. Obaj dalekie loty kończyli telemarkiem, jednak to Słoweniec otrzymał dwie najwyższe noty od sędziów. - Żeby zyskać jeszcze wyższe noty, musi to zrobić płynniej, kolana muszą pójść szerzej, by jeszcze bardziej ten telemark był widoczny - zaznaczył sędzia Edward Przybyła w rozmowie z WP SportoweFakty.

