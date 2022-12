Dyskwalifikacja Wąska ujawniła nieznany fakt o PŚ. "Oko szpiega"

Paweł W±sek został zdyskwalifikowany w niedzielnych kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Kontrolerzy dopatrzyli się rozpiętego kombinezonu na wysokości szyi. Zgodnie z regulaminem musi być do końca zapięty. Tyle tylko, że na górze nie było z kombinezonem żadnego problemu i pozwolono mu oddać skok.

Zagadkowa dyskwalifikacja Wąska

Zastanawiano się, jak doszło do tego, że Wąsek został dopuszczony do soku i zdyskwalifikowany tuż po nim. Przede wszystkim zawiódł sam zamek w kombinezonie, który mógł nie wytrzymać ruchów ciała Wąska na belce startowej.

- Gdy staje się do kontroli na górze skoczni, to musi być wszystko zapięte. Potem skoczek wychyla się do przodu, żeby sprawdzić czy wiązania są dobrze zapięte i wtedy może mu się zamek lekko rozjechać - ocenił Jakub Kot w rozmowie z WP SportoweFakty.

Okazuje się, że kontrolerzy obserwowali jego sytuację z kombinezonem Wąska od początku skoku. Wzywają zawodnika po wylądowaniu na kontrolę, gdy zauważą na górze lub w trakcie skoku, że ze sprzętem coś jest nie tak. Nawet jeśli Polak zdołałby z powrotem zapiąć zamek do końca przed kontrolą, to i tak kontrolerzy by to wychwycili. Choć niedopięty zamek nie ma wpływu na skok, to przepisy są bezlitosne dla skoczka.

- Kontroler sprzętu na Pucharze Świata, co nie wszyscy wiedzą, ma w swoim kontenerze włączoną transmisję z zawodów i doskonale widzi zawodnika i jego kombinezon. Jest tzw. oko szpiega i w przypadku Pawła albo starter zgłosił kontrolerowi, że zamek jest rozsunięty albo sam kontroler zobaczył to w transmisji telewizyjnej i od razu poszła informacja, że trzeba Polaka zdyskwalifikować - wytłumaczył Kot.

W taki podgląd transmisji była wyposażona m.in. Agnieszka Baczkowska, kontrolerka na Pucharze Świata kobiet.

Paweł Wąsek w sobotnim konkursie w Engelbergu był na 23. pozycji. W niedzielę nie wystartował z powodu wspomnianej dyskwalifikacji. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmuje 25. miejsce z dorobkiem 84 punktów.