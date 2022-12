Rywale urządzili sobie polowanie na Kubackiego. Mistrzowskie odpowiedzi Polaka

Drugie miejsce w sobotę i zwycięstwo w niedzielę - z takim dorobkiem wyjedzie z Engelbergu Dawid Kubacki. Dość szalony weekend zawodów Pucharu Świata okazał się tylko nieco gorszy od najlepszych w tym sezonie konkursów w Wiśle, gdy 32-letni skoczek wygrywał dwukrotnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekordowy start sezonu polskich skoczków. Tak dobrze jeszcze nie było

Kubackiemu brakowało rotacji, miał weekend "na wariackich papierach", a i tak był najlepszy

A to wszystko w miejscu, gdzie Kubacki wcale nie czuł się dotychczas najlepiej. Potrafił tu nie wchodzić do drugiej serii, czy nawet nie kwalifikować się do konkursu. Jego technika też nie najlepiej zgrywa się ze skocznią na "Górze Aniołów". - Dawid od pierwszych skoków, samego początku zawodów, miał problemy z timingiem. Spóźniał skoki i przez to nie nabierał odpowiedniej rotacji w powietrzu - mówił w rozmowie z Eurosportem trener polskich skoczków Thomas Thurnbichler.

Szkoleniowiec potwierdził zresztą, że cały weekend Kubackiego był trochę "na wariackich papierach". - Nie musimy ukrywać, że Dawid pojawił się w Niemczech dość późno. Dostał trochę luzu, spokoju i odpoczynku z rodziną, przejechał samochodem do Polski, a potem wracał samolotem. Ten się niestety opóźnił, więc był tutaj trochę na ostatnią chwilę - zdradził Thurnbichler.

Skandal z hymnem Polski w Engelbergu. Dawid Kubacki aż się skrzywił

Kubacki vs. reszta świata. Lanisek największym rywalem? "Dawid to fajny gość"

Słabsze skoki Kubackiego to wciąż latanie na miarę około 130 metrów, czasem z błędem w czasie odbicia, a czasem technice - np. gdy zaczyna wyjście z progu od otwarcia klatki piersiowej, a nie pchania nogą. To techniczne detale, ale właśnie one są teraz decydującymi czynnikami w walce Kubacki vs. reszta świata. A ta w Engelbergu była bardzo zacięta.

Na podium obok Kubackiego w sobotę stanęli Anze Lanisek i Piotr Żyła, a w niedzielę Lanisek i Manuel Fettner. Pokonał go tylko Słoweniec. - Nie jestem zaskoczony tym, jak się prezentuje i nie wiem, czy powinienem być - mówił o Kubackim Lanisek jeszcze przed konkursami w Szwajcarii dla portalu delo.si. - Każdy wydaje mi się bardziej zdziwiony jego formą niż ja. Przecież to zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni, mistrz świata i medalista olimpijski. Nie ma nic nietypowego w tym, że teraz jest na szczycie. Moja relacja z Dawidem? Dobra, to fajny gość. W naszych rozmowach w ogóle nie jest wzniosły, patetyczny - dodawał Słoweniec.

Lanisek wygrał w tym sezonie trzy konkursy - w Engelbergu, Ruce i Titisse-Neustadt, tylko jeden mniej od Kubackiego, choć wygranych serii ma zaledwie cztery, a Polak aż 20. To pokazuje, jak wyrównana jest obecnie czołówka Pucharu Świata. W środowisku pojawiło się nawet określenie "betonowa szóstka" dotyczące Kubackiego, Laniska, Krafta, Graneruda, Żyły i Fettnera.

Najgroźniejsi obecnie wydają się Granerud, któremu brakuje jedynie stabilności w oddawaniu najlepszych skoków i właśnie Lanisek, który jako jeden z niewielu potrafi prowadzić wyrównane pojedynki z Kubackim. Czasem ma też lepsze próby od Polaka - jak choćby w sobotę, gdy wygrał dzięki tej z drugiej serii na aż 142 metry, a w niedzielę podobny skok zapewnił mu awans na trzecie miejsce, choć po pierwszej rundzie był dopiero szósty. I tak naprawdę trudno znaleźć weekend bez takiego ataku na Kubackiego. Najważniejsze to, że Polak większość z nich odpiera po mistrzowsku.

650 na 800 możliwych. Kubacki wygrywa i straszy rywali. Kapitalne wieści

"Różnica jest naprawdę niewielka. Dawid potrzebuje wszystko poskładać"

- Sobotni konkurs w Engelbergu był najlepszym pokazem tego, co dzieje się w tym sezonie. Pierwsza piątka w zawodach pokrywała się z tym, co mamy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wygląda na to, że różnica pomiędzy Kubackim a Laniskiem jest naprawdę niewielka. Inni też są blisko, to bardzo wysoki poziom - uważa dziennikarz słoweńskiego radia Val 202, Bostjan Rebersak.

- Dawid potrzebuje wszystko poskładać. Ewidentnie nie jest najlepszym zawodnikiem w soboty i pierwsze dni rywalizacji, trochę zajmuje mu zapoznanie się z każdym obiektem. Ale prowadzi w Pucharze Świata i trzeba go nazwać najsilniejszym w stawce. Zwłaszcza w niedziele, kiedy potrafi dominować - wskazuje Słoweniec. - Z drugiej strony Anze wciąż nie jest w swojej najwyższej dyspozycji. Po wielu problemach ze skokami na początku sezonu teraz pokazuje się naprawdę dobrze. Ma też sporo pewności siebie, to przynosi mu świetne wyniki. Obaj są nieco ponad resztą skoczków, są w świetnej formie i dociskają innych do limitu. Anze w Engelbergu był chyba jeszcze agresywniejszy w swoich skokach, niż można było się spodziewać, niż robił to w poprzednich konkursach. To coś, co potrafi gwarantować mu zwycięstwa - dodaje Rebersak.

Najważniejszy sprawdzian dla Kubackiego. "Nie wiem, czy Dawid i Anze są na sto procent gotowi"

Co zatem czeka nas w najbliższej przyszłości? - Będziemy mieli świetny Turniej Czterech Skoczni, choć myślę, że nie tylko tych dwóch zawodników powalczy o wygraną. Obaj mieli pewne problemy i to z zawodami, które przynoszą sporo presji i oczekiwań. Nie wiem, czy Dawid i Anze na 100 proc. są gotowi, żeby w pełni się tym obciążyć. Ale jeśli ktoś się do nich dołączy, to będzie tylko ciekawiej - uważa Rebersak.

Dodajmy, że Turniej Czterech Skoczni będzie dla Kubackiego jeszcze większym wyzwaniem niż dotychczasowe konkursy Pucharu Świata. Tu warto nawiązać do tempa, z jakim do tej pory wiązała się rywalizacja w tym sezonie. Polacy mieli nawet chwilę, żeby spokojnie potrenować, Kubacki mógł odpocząć z rodziną i forma zależała głównie od tego, jak szybko skoczek przyzwyczai się do nowego obiektu, na który przenosiły się zawody. Teraz intensywność zdecydowanie wzrośnie, a Kubackiemu zostaną tylko dwa dni rywalizacji w Oberstdorfie, Ga-Pa, Innsbrucku i Bischofshofen, gdzie będą się odbywać jedynie treningi i kwalifikacje, a następnie konkursy wchodzące w skład TCS.

PPodkablowany. Kuriozalny powód dyskwalifikacji Polaka. FIS-ie nie idź tą drogą

Początek Turnieju zaplanowano na 28 grudnia, kiedy odbędą się kwalifikacje w Oberstdorfie. Pierwszy konkurs niemiecko-austriackiej imprezy odbędzie się już dzień później. W dniach 31 grudnia - 1 stycznia rywalizacja odbędzie się w Garmisch-Partenkirchen, od 3 do 4 stycznia zawodnicy skakać będą w Innsbrucku, a w dniach 5-6 stycznia skoczków czeka finał TCS w Bischofshofen.

Przed wyjazdem do Niemiec i Austrii Polacy będą też rywalizować w Wiśle w ramach zimowych mistrzostw Polski, które odbędą się 22 grudnia. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.