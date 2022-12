Kubacki wygrywa, ale Polacy zawiedli. Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Narodów

Polska w klasyfikacji Pucharu Narodów zajmowała się na trzecim podium przed startem zawodów w szwajcarskim Engelbergu. Jej sytuację znacznie poprawił sobotni konkurs, który wygrał co prawda Słoweniec Anze Lanisek, ale wysokie lokaty zajęli też Dawid Kubacki (2. miejsce) oraz Piotr Żyła (3. miejsce). Dobre skoki oddał też Kamil Stoch, który znalazł się w pierwszej dziesiątce. To sprawiło, że Polska awansowała z trzeciego na drugie miejsce i jedyną lepszą drużyną jest Austria.

Kubacki odjechał rywalom. Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Engelberg. Polacy utrzymują pozycję wicelidera w Pucharze Narodów

Na kolejne punkty przyszedł czas w niedzielnym konkursie, do którego zakwalifikowało się pięciu z siedmiu startujących Polaków. Zabrakło Tomasza Pilcha, który oddał bardzo słaby skok oraz Pawła Wąska. Ten oddał skok, znalazł się wśród zawodników zakwalifikowanych, ale ostatecznie nie wystartował w konkursie z powodu dyskwalifikacji. Wąsek nie dopiął kombinezonu, w czym kontroler dopatrzył się błędu.

Zaczął Jakub Wolny, ale od początku sezonu skacze słabo, nawet teraz. Jego wynik to 105,5 metra. Jest ostatni z zawodników startujących w konkursie. Aleksander Zniszczoł wylądował kilkanaście metrów dalej. Wylądował na 119,5 m. Otrzymał rekompensatę za wiatr w postacie 3,4 pkt i dzięki temu wynikowi znalazł się na 4. miejscu po skoku. Ostatecznie spadł na 37. miejsce. Kamil Stoch musiał skoczyć 132,5 metra, by zakwalifikować się do drugiej serii, ale to się nie udało. Skoczył 117,5 metra. Nie otrzymał też wysokich not. Zajął 39. miejsce. Nie zawiódł Piotr Żyła, który mimo obniżenia belki skoczył aż 139,5 metra. Wskoczył dzięki temu na 3. miejsce w klasyfikacji. Do lidera tracił jedynie 0,6 pkt. Jeszcze lepiej zaś pokazał się Dawid Kubacki, który po skoku zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji z wynikiem 141,5 m i 157,4 pkt.

Wysokie miejsce zajął Halvor Egner Granerud, któremu zabrakło 0,6 pkt do lidera, ale zdobył punkty dla Norwegi w klasyfikacji Pucharu Narodów. Nieco gorzej sędziowie ocenili Piotra Żyłę, który skoczył 134 metry i zakończył zmagania na 5. miejscu. Zwycięzcą niedzielnego konkursu w Engelbergu został Dawid Kubacki, który skoczył 135,5 metra i zyskał 300,4 pkt o ponad trzy punkty więcej od drugiego Manuela Fettnera z Austrii i ponad sześć punktów od Anzego Laniska.

Wyniki Polaków dały ważne punkty w klasyfikacji Pucharu Narodów, ale miejsca Fettnera, Stefana Krafta i Michaela Hayboecka sprawiły, że Austria odskoczyła nam do 178 punktów. Udało nam się natomiast odskoczyć

Klasyfikacja Pucharu Narodów w skokach narciarskich: