Polacy walczą o kolejne podium. Gdzie i kiedy oglądać PŚ w Engelbergu? [TRANSMISJA, STREAM]

Sobotni konkurs w Engelbergu wygrał Anze Lanisek, czym zmniejszył stratę do pierwszego w klasyfikacji generalnej Dawida Kubackiego do 34 punktów. Z kolei Piotr Żyła dzięki trzeciej lokacie w zawodach jest piąty w klasyfikacji i traci 34 punkty do czwartego Halvora Egnera Graneruda. Dziś Polacy powalczą o kolejne punkty, ale najpierw czekają ich kwalifikacje do konkursu.

Polacy w walce o kolejne punkty Pucharu Świata w niedzielnym konkursie w Engelbergu

Do Engelbergu pojechało siedmiu polskich zawodników, ale sześciu z nich przeszło kwalifikacje do sobotnich zawodów. Jedynym, który nie uzyskał kwalifikacji, był Tomasz Pilch, który zajął 52 miejsce.

W konkursie główne role odgrywali Dawid Kubacki, który zajął drugie miejsce i Piotr Żyła, który był trzeci. Ponadto ósmą lokatę zajął Kamil Stoch. Punkty Pucharu Świata zdobył również Paweł Wąsek, który skończył zawody na 23. miejscu. Do serii finałowej nie zakwalifikowali się Aleksander Zniszczoł oraz Jakub Wolny, którzy zajęli kolejno 46. i 49. miejsca.

W trakcie zawodów świetnie spisywał się Słoweniec Anze Lanisek, który wygrał już trzeci raz w tym sezonie. Poza podium był Stefan Kraft, a za jego plecami Halvor Egner Granderud. Dobrą formę zaprezentował również szósty Andreas Wellinger, który był szósty, a za jego plecami znalazł się Jan Hoerl. Za ósmym Kamilem Stochem znaleźli się Timi Zajc i Ryoyu Kobayashi.

Żeby wystąpić w niedzielnym konkursie, skoczkowie będą musieli jeszcze przebrnąć kwalifikacje. Odbędą się one o godzinie 11:00, a tuż przed właściwym konkursem.

Niedzielny konkurs Pucharu Świata w Engelbergu. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Kwalifikacje o godzinie 11:00 transmitowane będą jedynie w Internecie, na kanale Eurosport Extra w serwisie streamingowym Player.pl. Z kolei konkurs zaplanowano na godzinę 12:30, a transmisja telewizyjna dostępna będzie na kanale TVN. W internecie zawody będą dostępne również na Eurosporcie Extra w Player.pl.