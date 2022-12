Kubacki ciężko nad tym pracował. Udało się. "Bardzo mi miło"

Dawid Kubacki znów znakomicie spisał się w konkursie PŚ. Tym razem po raz pierwszy w karierze był na podium konkursu w Engelbergu. Po skokach na odległość 139 i 140 metrów zajął drugie miejsce. Przegrał tylko o 3,3 punktu ze Słoweńcem Anze Laniskiem (139,5 i 142 metry). Trzecie miejsce zajął Piotr Żyła (141 i 139 metrów).

REKLAMA

Zobacz wideo Trener polskich skoczków wskazał kluczową zmianę po klęsce z zeszłego sezonu. "To wielka zaleta"

Kubacki i Żyła odlecieli. Brawa dla Stocha. Polski konkurs w Engelbergu

Kubacki: Mimo, że bolały mnie nogi, skoki były lepsze technicznie

Dawid Kubacki po konkursie był szczęśliwy, choć widać było na jego twarzy trochę niedosytu.

- W drugiej serii warunki zaczęły się pogarszać, ale taki jest sport. Jak na te warunki, to dobrze sobie poradziłem. To był bardzo fajny dzień i dwójka z nas jest na podium. Lepiej by było zająć oczywiście pierwsze miejsce, ale cóż. Trzeba walczyć, jutro mamy kolejny dzień i kolejną szansę - powiedział Dawid Kubacki przed kamerami TVN-u.

W drugiej serii Lanisek postawił bardzo wysoko poprzeczkę, bo skoczył aż 142 metry.

- Próbowałem przeskoczyć tę poprzeczkę. Udało mi się jednak tylko dotknąć ją szpicami, a nie przeskoczyć - dodał Kubacki.

Polak był zadowolony ze stylu swoich skoków i wysokich not, które otrzymał od sędziów. Polak w pierwszej serii miał cztery noty "19,5" i jedną "19". Po drugim skoku sędziowanie przyznali mu: trzy "19,5" i dwie "19".

- W pierwszym skoku wszystko było płynnie, dobra odległość i zasłużona wysoka nota. Bardzo mi miło, bo dużo pracowałem, by nie tracić na notach. To były dużo lepsze skoki jakościowo, niż wczoraj. Mimo że bolały mnie nogi, były lepsze technicznie. To na pewno jest pozytywny aspekt. Oczywiście pewnie były jakieś drobne detale do poprawy, ale to zobaczymy je później po analizie z trenerem - dodał Kubacki.

Niecodzienny wyczyn włoskiej alpejki. Choć złamała dwa palce, stanęła na podium

Polak pozostał liderem klasyfikacji generalnej PŚ. Ma 550 punktów. Lanisek jest drugi z 516 punktami. Trzeci jest Kraft (427), czwarty Granerud (366), a piąty Piotr Żyła (332).