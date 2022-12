Kubacki okradziony ze zwycięstwa przez sędziów? Thurnbichler reaguje

Sobotni konkurs indywidualny padł łupem Słoweńca Anze Laniska, który skoczył 142 m w drugiej serii i pokonał dwóch Polaków - Dawida Kubackiego oraz Piotra Żyłę. W czołowej dziesiątce znalazł się też Kamil Stoch, a Paweł Wąsek spadł z 15. na 23. miejsce. Jednocześnie Kubacki się przełamał i po raz pierwszy w karierze zajął miejsce na podium na skoczni Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu. Najwyższe miejsce do tej pory zajął w 2018 roku - był wówczas piąty

Thurnbichler odnosi się do sytuacji z Kubackim w drugiej serii. "Nie wiem, dlaczego tak długo go trzymali"

Thomas Thurnbichler rozmawiał z Eurosportem tuż po zakończeniu konkursu w Engelbergu. Trener polskich skoczków odniósł się do sytuacji z Dawidem Kubackim z drugiej serii, gdzie lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata musiał poczekać kilkadziesiąt sekund na belce. - Szczerze, to nie wiem, dlaczego tak długo trzymali Dawida, bo wiatr był dobry. Nie wiem, co tam było źle zdaniem sędziów. Delikatnie może skok Dawida był spóźniony, ale koniec końców było bardzo dobrze, oddał dobry skok - powiedział.

Thurnbichler odniósł się też do występów pozostałych polskich skoczków, w szczególności Piotra Żyły i Kamila Stocha, którzy znaleźli się w czołowej dziesiątce, zajmując odpowiednio trzecie i ósme miejsce. - Czy to był perfekcyjny dzień? To były bardzo udane skoki chłopaków, szczególnie Dawida Kubackiego, Piotrka Żyły i Kamila Stocha. Nigdy nie widziałem, żeby tak lądowali, zwłaszcza Piotr. Było bardzo ciasno z przodu. Jestem bardzo zadowolony - dodał szkoleniowiec Polaków.

Niedzielne kwalifikacje w Engelbergu rozpoczną się o godz. 11:00. Półtorej godziny później odbędzie się pierwsza seria konkursowa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.