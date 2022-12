Tak wygląda klasyfikacja PŚ po znakomitym konkursie Kubackiego i Żyły

Nie wszyscy polscy skoczkowie awansowali do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. W kwalifikacjach bardzo źle wypadł Tomasz Pilch, który skoczył 103,5 m i zajął 52. miejsce. Piątkowe kwalifikacje wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, wyprzedzając Austriaka Stefana Krafta oraz Dawida Kubackiego. Nieco gorzej wypadli Kamil Stoch czy Piotr Żyła, którzy w piątek zajęli odpowiednio jedenaste i dziewiętnaste miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Rekordowy start sezonu polskich skoczków. Tak dobrze jeszcze nie było

Dawid Kubacki wciąż prowadzi nad Anze Laniskiem w klasyfikacji generalnej PŚ

Pierwsza seria sobotniego konkursu w Engelbergu skończyła się awansem czterech Polaków do serii finałowej. Dawid Kubacki prowadził na półmetku po skoku na 139 m i miał 0,5 pkt przewagi nad Słoweńcem Anze Laniskiem. Świetnie zaprezentował się też Piotr Żyła, który oddał najdłuższy skok ex-aequo z Austriakiem Janem Hoerlem (141 m) i zajmował trzecie miejsce. Poza tym w czołowej dziesiątce zameldował się Kamil Stoch (8.) i awans do drugiej serii wywalczył też Paweł Wąsek. Sporą niespodzianką był brak awansu Michaela Hayboecka.

W drugiej serii gorszy skok zanotował Paweł Wąsek, który skończył 129,5 m i spadł z 15. na 23. miejsce. Ostatecznie Kamil Stoch nie był w stanie awansować i zakończył konkurs na ósmym miejscu. Piotr Żyła skoczył 139 m i utrzymał trzecie miejsce. Anze Lanisek skoczył 142 m w drugiej serii i wygrał konkurs, mając 3,3 pkt przewagi nad Dawidem Kubackim. Lider klasyfikacji generalnej PŚ skoczył 140 m.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Tym samym przewaga Dawida Kubackiego nad Anze Laniskiem zmalała do 34 punktów - przed konkursem ta różnica wynosiła 54 punkty. Dodatkowo Piotr Żyła zmniejszył stratę do Halvora Egnera Graneruda i po sobotnim konkursie brakuje mu 34 pkt do czwartego zawodnika klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Klasyfikacja generalna PŚ w skokach narciarskich: