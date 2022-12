Kubacki i Żyła odlecieli. Brawa dla Stocha. Polski konkurs w Engelbergu

0,5 punktu - zaledwie taka różnica dzieliła dwóch najlepszych skoczków tego sezonu Dawida Kubackiego oraz Słoweńca Anze Laniska po pierwszej serii konkursowej. Polak wreszcie przełamał się w Engelbergu. Dotychczas wystąpił w 19 konkursach Pucharu Świata rozgrywanych na Gross-Titlis-Schanze i ani razu nie udało mu się być na podium. Najwyższe miejsce zajął w 2018 roku - był wówczas piąty.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener polskich skoczków wskazał kluczową zmianę po klęsce z zeszłego sezonu. "To wielka zaleta"

Wielki dzień polskiego short-tracka. Trzy medale dla Polski w Ałmatach

Świetne skoki Kubackiego

Teraz Dawid Kubacki w pierwszej serii z trzynastej belki skoczył aż 139 metrów i z notą 164,1 zajmował pierwsze miejsce. Wyprzedzał właśnie Laniska (139,5 metrów i nota 163,6). Kapitalnie spisał się również Piotr Żyła, który po skoku na odległość aż 141 metrów był trzeci, ale do Laniska tracił już 7,7 pkt. Żyła był wraz z Austriakiem Janem Hoerlem autorem najdalszego skoku w pierwszej serii.

Druga seria była pasjonująca. Czwarty Stefan Kraft skoczył 138 metrów i postawił trudne warunki rywalom. Kapitalnie odpowiedział Żyła, który wylądował metr dalej. Jeszcze lepiej spisał się Anze Lanisek, który skoczył aż 142 metrów. Kubacki potrzebował mieć praktycznie identyczną odległość. Skoczył jednak 140 metrów, co dało mu drugie miejsce. Miał 3,3 punktu straty do Słoweńca.

Dla Laniska to trzecie zwycięstwo w PŚ w tym sezonie. Tyle samo triumfów ma Kubacki.

Jak spisali się pozostali Polacy? Z dobrej strony pokazał się wracający do formy Kamil Stoch. Zajął on ósme miejsce (130 i 135,5 metra) i wyrównał swój najlepszy rezultat z tego sezonu. Paweł Wąsek po pierwszym skoku był 15. (136 metrów), ale w drugiej skoczył 129,5 metrów, co dało mu ostatecznie 23. pozycję.

Bardzo słabo spisali się za to Aleksander Zniszczoł oraz Jakub Wolny. Obaj nie zakwalifikowali się do finałowej "30". Zniszczoł był dopiero 46. (118,5 metra), a Wolny przedostatni 49. (120,5 metra).

FIS kpi z własnych pomysłów. Brakiem odwagi może zabić skoki

Kubacki po tej wygranej wciąż prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ma 550 punktów. Lanisek jest drugi z 516 punktami. Trzeci jest Kraft (427), czwarty Granerud (366), a piąty Piotr Żyła (332).