Kubacki walczy o kolejne zwycięstwo. Gdzie oglądać PŚ w Engelbergu? [TRANSMISJA TV]

Rywalizacja w Pucharze Świata w skokach narciarskich po Titisee-Neustadt przenosi się do Engelbergu. Na słynnej Gross-Titlis-Schanze czołówka skoczków będzie walczyć o kolejne punkty do klasyfikacji generalnej. O co walczyć ma przede wszystkim Dawid Kubacki, który w tej chwili zajmuje pozycję lidera "generalki". Jego przewaga nad Anze Laniskiem to jednak tylko 54 punkty.

REKLAMA

Zobacz wideo Messi na tym samym poziomie co Maradona? Argentyńska dziennikarka zachwycona rodakiem

Puchar Świata przenosi się do Engelbergu. Dawid Kubacki powalczy o utrzymanie prowadzenia w klasyfikacji generalnej

Lider polskiej kadry zrobi w weekend zatem wszystko, by utrzymać, a najlepiej jeszcze powiększyć przewagę nad rewelacyjnym Słoweńcem. Pierwszy krok już zrobił. W trakcie piątkowych kwalifikacji był jednym z najlepiej skaczących zawodników. Kubacki uzyskał 130,5 metra, co dało mu trzecią lokatę. Przegrał tylko z Halvorem Egnerem Granerudem (136,5 metra) i Stefanem Kraftem (132 metry). Lanisek był czwarty, uzyskując odległość o metr krótszą od Polaka.

"To przerażające". Największy rywal Dawida Kubackiego ma ogromny problem

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kubacki będzie mógł zatem do sobotniego konkursu przystąpić z komfortową przewagą psychologiczną. Każdym kolejnym skokiem potwierdza, że w tej chwili w stawce nie ma zawodnika skaczącego tak równie, jak on. Być może wreszcie nadszedł czas, by przełamał też swego rodzaju "klątwę", jeśli chodzi o występy w Engelbergu. Dotychczas wystąpił w 19 konkursach Pucharu Świata rozgrywanych na Gross-Titlis-Schanze i ani razu nie udało mu się wskoczyć na podium. Najwyższe miejsce zajął w 2018 roku, był wówczas piąty.

Oprócz 32-latka w sobotnim konkursie zobaczymy jeszcze pięciu reprezentantów Polski. Będą to Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny. Kwalifikacji nie zdołał przebrnąć tylko Tomasz Pilch. Dla gospodarzy rozczarowaniem będzie natomiast brak Simona Ammanna. Legendarny Szwajcar skoczył tylko 105 metrów i zajął dopiero 51. miejsce, tuż za ostatnim zawodnikiem, który uzyskał kwalifikację do konkursu.

Puchar Świata w Engelbergu. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Początek sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu zaplanowano na godzinę 16:00. Kibice skoków narciarskich ucieszą się z wiadomości, że zawody tym razem transmitowane będą także w otwartej telewizji, dokładnie na antenie stacji TVN. Oczywiście transmisję przeprowadzi też Eurosport 1. Kibice będą mogli śledzić rywalizację również na internetowych streamach w serwisach Player.pl i Canal+ Online. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowych z zawodów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Jak pielęgnować wrażliwą skórę dziecka? Uwaga na codzienne czynności