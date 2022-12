FIS kpi z własnych pomysłów. Brakiem odwagi może zabić skoki

Puchar Świata w Harrachovie, 2008 rok. Warunki na mamuciej skoczni Certak przez cały weekend były bardzo trudne, ale w sobotę możliwe było skakanie. Nad obiektem utrzymywała się gęsta mgła, wiatr często zmieniał kierunek, ale udało się przeprowadzić serię próbną i próbowano rozegrać serię konkursową. Z przerwami swoje skoki oddało 33 zawodników, gdy na belce startowej zasiadł Simon Ammann. Szwajcar wykorzystał podmuch wiatru i skoczył 213 metrów, zaledwie 1,5 metra krócej od rekordu skoczni, jednak podparł swój skok.

Do zakończenia pierwszej serii pozostało już tylko pięć skoków. Organizatorzy, przestraszeni z powodu podmuchów wiatru pod narty, zdecydowali się obniżyć rozbieg, co w czasach przed erą przeliczników za wiatr i belkę oznaczało, że cały konkurs trzeba rozpocząć od nowa. Na czeskim mamucie nie było wówczas sztucznego oświetlenia, zatem po skokach 20 zawodników konkurs trzeba było odwołać.

Przypadków konkursów odwoływanych, choć byłaby szansa na rozegranie jednej serii, gdyby nie jej restart, było znacznie więcej niż tylko wspomniany Harrachov. Z kolei liczby konkursów skróconych do jednej serii, gdy po zmianie wiatru trzeba było zmieniać belkę i zaczynać rywalizację od nowa, było co najmniej kilkadziesiąt. Organizatorzy długo mieli tylko dwa rozwiązania - albo wyczekiwać kolejnej zmiany warunków, albo decydować się na restart serii.

Kluczowa zmiana. Miało być sprawiedliwie

I wydawało się, że zmiany wprowadzone w sezonie 2009/2010, gdy wprowadzono przeliczniki punktowe za wiatr i zmiany belki startowej, umożliwią płynne przeprowadzanie konkursów, niezależnie od zmian warunków. Gdy wiatr nagle zmieniał kierunek, organizatorzy mogli bez żadnych przeszkód zmienić belkę startową, bez konieczności restartowania serii. Tak zresztą sam pomysł przedstawiał Walter Hofer, ówczesny dyrektor Pucharu Świata, który uważał, że nie będzie już konieczności odwoływania konkursów, gdy warunki będą akceptowalne do skakania, ale zmienią się w trakcie zawodów.

Co więcej, początkowo organizatorzy chętnie korzystali z tej możliwości, gdy wiatr zmieniał kierunek lub siłę. Nie trzeba było już czekać kilku lub nawet kilkunastu minut, by kolejni zawodnicy mieli szansę na oddanie skoku w możliwie sprawiedliwych warunkach. Nawet jeśli zaczął wiać silniejszy niekorzystny wiatr w plecy, skoczkowie mogli startować z wyższej belki startowej. Punkty za wiatr i belkę w teorii powinny się wyrównać, dzięki czemu warunki były teoretycznie zbliżone.

Titisee-Neustadt przykładem niekompetencji organizatorów

Problem pojawił się, gdy organizatorzy przestali z tej możliwości korzystać - dobrym przykładem były ostatnie tegoroczne zawody. W ubiegłym tygodniu w Titisee-Neustadt, gdy podczas krótkiej przerwy pojawił się silny wiatr w plecy, co najmniej kilku zawodników zostało pozbawionych szans na daleki skok. Wśród poszkodowanych był m.in. także Kamil Stoch, który w piątkowych zawodach nie zdołał nawet awansować do drugiej serii, a w niedzielę, w znacznie bardziej sprawiedliwych warunkach, był ósmy.

Podobnie było w piątkowych kwalifikacjach w Engelbergu. Choć warunki były zdecydowanie trudniejsze niż w trakcie treningów, jury nie zdecydowało się na podniesienie belki startowej, by umożliwić równie dalekie skoki jak w trakcie treningów. Jan Winkiel, sekretarz Polskiego Związku Narciarskiego, przyznaje w rozmowie ze Sport.pl, że problemem jest brak chęci ze strony organizatorów na podejmowanie ryzyka i wydłużanie rozbiegu, gdy mogłoby to podnieść poziom rywalizacji.

Winkiel: Albo zaczniemy skakać daleko i niebezpiecznie, albo się przestaniemy oglądać

- Problem jest taki, że teoretycznie FIS chciał sprawić, żeby było fair poprzez wprowadzenie przeliczników i możliwość rotowania belkami. Skończyło się tym, że gdy przy obecnym sprzęcie ma się niższą prędkość, nie jest się w stanie w ogóle odlecieć. Nikt nie chce belek podnosić - jeśli zawodnicy skaczą krótko, to niech skaczą krótko, dopóki nie zacznie ich "wycinać". Moim zdaniem za często zmienia się belkę w dół dla bezpieczeństwa. Niby jest to walka o bezpieczeństwo zawodników, ale na treningach pozwala się im daleko skakać, by potem w zawodach ich hamować – podkreśla Winkiel.

Pewnym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie krótkich przerw w trakcie zawodów, by poczekać na sprawiedliwe warunki. Jury jednak z takiej możliwości nie korzysta, szczególnie od momentu, gdy Borek Sedlak zmienił Mirana Tepesa na stanowisku asystenta dyrektora Pucharu Świata. - Jury ma więcej danych, gdy podejmuje jakiekolwiek decyzje. To czasami może być racjonalne, by nie podnosić belki. Nie rozumiem jednak jednej rzeczy - pędu do przeprowadzenia zawodów. Wystarczyło poczekać 10 minut, zobaczyć, jak zmienią się warunki. Gdyby było trudno, walczyliby z belką. Kiedyś znacznie częściej korzystano z możliwości przeczekania zawodów. Nie wiem i właściwie nikt nie wie, z czego aktualnie wynika ta niechęć – dodał Winkiel.

Przez decyzje organizatorów konkursy często stają się nieatrakcyjne dla widzów, co odbija się na średniej oglądalności telewizyjnej, która w Europie z sezonu na sezon regularnie spada. - Najlepiej dla organizatorów by było, gdyby skoczkowie na mamucie skakali po 70 metrów i lądowali na dwie nogi. Albo zaczniemy skakać daleko i niebezpiecznie, albo się przestaniemy oglądać. To jest sport ekstremalny i musi iść w stronę większego ryzyka. Chodzi o to, by czasem pozwolić sobie na nieco większe. To oczywiste, że są warunki, w których ryzyko jest już za duże i wszyscy wiedzą, że zawodnika nie można w nich puścić, ale są takie sytuacje, gdzie można chwilę poczekać i dać zawodnikom nieco bardziej polatać - kończy Winkiel.

Z krytyką niektórych decyzji organizatorów zgadza się także Adam Małysz. - Tęsknię za skokami bez przeliczników. Dobrze, że FIS dodaje i odejmuje punkty za wysokość belki startowej. Trzeba mieć możliwość skracania i wydłużania rozbiegu, bo dzięki temu już nie musimy restartować konkursów, co kiedyś było zmorą skoków. Ale wysokością najazdu trzeba dobrze zarządzać. A jeśli chodzi o punkty dodawane i odejmowane za wiatr, to system został stworzony już ponad 10 lat temu i jest cały czas bardzo nieczytelny dla kibiców. Nikt go nie rozwija, a skoro wiadomo, że FIS już się z tego nie wycofa, to wypadałoby go udoskonalać - mówi Sport.pl prezes PZN.

I wszyscy w środowisku skoków liczą, że FIS wraz z organizatorami pójdzie po rozum do głowy. Jeśli uda się ich przekonać, że warto nieco częściej podnosić belkę startową, gdy warunki się pogarszają, kibice częściej będą mogli podziwiać konkursy, które będą wspominać latami.