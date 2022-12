PŚ w Engelbergu. Uwaga na godzinę. Gdzie i kiedy oglądać kwalifikacje? [TRANSMISJA, STREAM]

Za nami bardzo udany weekend dla polskich skoków w Titisee-Neustadt. Dawid Kubacki wygrał niedzielny konkurs z przewagą aż 25,7 pkt nad drugim Anze Laniskiem. Wtedy tuż za podium znalazł się Piotr Żyła, a ósme miejsce zajął Kamil Stoch. Mimo znakomitych skoków Kubacki nie chciał użyć stwierdzenia, że jego próby nie były z innej planety. - Myślę, że ja skakałem po prostu swoje. Te skoki nie były z innej planety, nogi dobrze działały, technika też - stwierdził lider Pucharu Świata w rozmowie z TVNem.

PŚ w Engelbergu. Siedmiu Polaków w kwalifikacjach

Siedmiu polskich skoczków wystąpi w piątkowych kwalifikacjach na Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu. Są to Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch, Aleksander Zniszczoł oraz Jakub Wolny. Jak Polacy radzili sobie w poprzednim sezonie w Szwajcarii? Konkursy wygrali odpowiednio Niemiec Karl Geiger oraz Japończyk Ryoyu Kobayashi, a najlepszym wynikiem spośród Polaków było szóste miejsce Kamila Stocha.

W trakcie zawodów w Engelbergu warto zwracać uwagę na Pawła Wąska, który w niedzielnym konkursie w Titisee-Neustadt zajął jedenaste miejsce. - Czerpałem dużo radości ze skakania. Czułem się w powietrzu dużo lepiej niż w Titisee-Neustadt. Było jak najbardziej na plus, co nie oznacza, że skoki były fenomenalne. Dalej jest coś do poprawy - stwierdził Wąsek w rozmowie z portalem skijumping.pl po czwartkowych treningach na skoczni.

PŚ w Engelbergu. Gdzie i kiedy oglądać kwalifikacje?

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Engelbergu odbędą się w piątek 16 grudnia o godz. 15:45 czasu polskiego. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1 i Playerze. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z zawodów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.