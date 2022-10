Ciężka praca w cztery dni. Igielit z Predazzo dostanie nowe życie

Słynne skocznie narciarskie we włoskim Predazzo przechodzą rewitalizację przed igrzyskami olimpijskimi w 2026 roku. Położona zostanie m.in. nowa warstwa igelitu. A co zrobić ze starą? To wiedzą zapaleni miłośnicy skoków ze słowackiej miejscowości Selce. Przebyli setki kilometrów, by pomóc w rozbiórce włoskiego obiektu, a potem zabrać jego części do siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsze face to face Chalidowa z Pudzianowskim. "To jest najlepszy moment na tę walkę"

Niesamowita historia ze Słowacji. Przewieźli używaną skocznię narciarską

Za całą akcję odpowiada rodzina Mesików, wielkich pasjonatów skoków narciarskich. Jej członkiem jest m.in. doskonale znany kibicom Pucharu Świata Martin Mesik, który w latach 1996-2008 regularnie meldował się w kolejnych zawodach. W 2014 roku rodzina Mesików założyła klub SKL Selce. Własnymi siłami i przy pomocy licznych wolontariuszy, odnowili znajdującą się w tejże miejscowości już od kilkudziesięciu lat skocznię, która stała zapomniana i niszczała. Dziś klub się rozwija i ma już ponad dwudziestu młodych podopiecznych.

Kubacki i Zmarzlik promują Puchar Świata w Wiśle. Nawiązali do "Kilera" [WIDEO]

Na sukcesy swoich wychowanków przyjdzie rodzinie Mesików jeszcze poczekać, ale póki co robią oni wszystko, by zapewnić młodym skoczkom jak najlepsze warunki. Dlatego też udali się specjalnie do Predazzo, by zdemontować igelit z tamtejszej skoczni, a następnie zabrać go do siebie i dać mu drugie życie. Jak podaje portal sportnet.sme.sk, prace rozbiórkowe trwały cztery dni. Pomagała też grupa fanów z Bańskiej Bystrzycy, która przewiozła nawierzchnię z powrotem na Słowację.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jak możemy przeczytać na instagramowym profilu SKL Selce, igelit był ładowany na palety, a następnie przewożony aż dwiema ciężarówkami. Była to ciężka praca, ale podkreślono, że wszystkich motywowała chęć stworzenia młodym skoczkom i skoczkiniom absolutnie topowych warunków do treningów.

Medalista olimpijski w skokach zawiesza karierę. "Robię przerwę w wielkim stylu"