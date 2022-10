Kubacki i Zmarzlik promują Puchar Świata w Wiśle. Nawiązali do "Kilera" [WIDEO]

Bartosz Zmarzlik oraz Dawid Kubacki należą do grona najpopularniejszych sportowców w Polsce. Pierwszy z nich zawdzięcza swoją rozpoznawalność m.in. pięciu tytułom mistrza świata na żużlu (trzy indywidualne i dwa drużynowe), drugi zyskał ją dzięki sukcesom odniesionym w skokach narciarskich, do których można zaliczyć choćby dwa złota mistrzostw świata (po jednym indywidualnie i drużynowo) czy zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz wideo Dawid Kubacki pokazał wpadkę na treningu

Kubacki i Zmarzlik wystąpili w spocie. Zapowiadają Puchar Świata w skokach narciarskich

Tak się składa, że w Polsce prawa do pokazywania Grand Prix na żużlu oraz Pucharu Świata w skokach narciarskich ma m.in. stacja Eurosport. Jako że sezon w pierwszym z wymienionych sportów niedawno się zakończył, a w drugim dopiero się rozpoczyna, to uznano, że teraz jest dobry moment na to, aby symboliczne przekazać pałeczkę i zaprosić telewidzów do zmiany jednej dyscypliny na inną.

W tym celu wyprodukowano spot promocyjny, w którym wzięli udział Zmarzlik oraz Kubacki. Efekt można zobaczyć na poniższym wideo.

Wypowiedziane przez żużlowca "memory find" to oczywiście nawiązanie do filmu "Kiler" i jednej z kwestii Stefana "Siary" Siarzewskiego, granego przez Janusza Rewińskiego.

Wideo spotkało się z dosyć mieszanymi reakcjami. Niektórzy zwrócili uwagę na to, że wyszło dosyć sztucznie. - Najbardziej naturalna rozmowa, jaką widziałem - napisał jeden z nich. Z drugiej strony wskazywano na to, że Kubackiego i Zmarzlika nie można rozliczać z tego, jak wypadli w spocie promocyjnym. - Oni są sportowcami, mistrzami świata, a nie aktorami - stwierdził jeden z internautów.

Nowy sezon Pucharu Świata tuż za pasem. Inauguracja w Wiśle

Do rozpoczęcia nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich został miesiąc. Pierwszy konkurs odbędzie się w dniach 5-6 listopada na Skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Tytułu mistrzowskiego będzie bronił Japończyk Ryoyu Kobayashi.

W trakcie najbliższego sezonu ma odbyć się 39 konkursów – 32 indywidualne, 3 drużynowe oraz po dwa duetów i drużyn mieszanych. Cały cykl zamknie się 2 kwietnia 2023 roku zawodami na skoczni Letalnica w Planicy.