Kamil Stoch w kompletnym szoku. Kontroler w jeszcze większym

Ostatni raz Stocha zdyskwalifikowano w zawodach Pucharu Świata prawie 8 lat temu, kiedy reprezentacja Polski nie weszła do serii finałowej konkursu w Willingen, 21 stycznia 2015 roku.

Zabezpieczenie i rękawy, problemy Stocha. "Skończyło się, jak się skończyło"

W pierwszej serii konkursu w Hinzenbach (HS90) Kamil Stoch miał spore problemy przy lądowaniu przez awarię sprzętu. - Wyrwało mi zabezpieczenie razem z kostką. Przy takiej sile, kiedy mocno pochylamy się do przodu, czasem się to zdarza - skomentował dla portalu skijumping.pl

Po skoku na odległość 84.5 m Stoch zajmował 16. pozycję i liczył na poprawę lokaty w drugiej próbie i faktycznie poleciał dalej o cztery metry, ale na przeszkodzie stanęły przepisy. Rękawy w kombinezonie Stocha okazały się zbyt krótkie i został zdyskwalifikowany, kończąc zawody na 29. pozycji. W drugiej serii za Stochem znalazł się tylko Janni Reisenauer, który także został wykluczony.

- Pojawiło się dzisiaj wiele błędów. Skoki zamykałem zaraz za progiem. Brak skontrolowania sprzętu i skończyło się, jak się skończyło. Drugi skok był znacznie lepszy, ale żałuje lądowania, bo było mocno zachwiane - powiedział Kamil Stoch o wczorajszym występie Kamil Stoch.

- Miałem za krótkie rękawy. Nie ma powodu, by robić z tego tajemnicę. One czasami się skurczają, ale myślę, że w tym przypadku źle wyszły z fabryki i nikt tego nie skontrolował. Długość zawsze się zgadzała, ale dziś nie. Byłem w kompletnym szoku. W jeszcze większym był kontroler, bo tego u mnie nigdy nie było, żeby coś nie zgadzało się w tej materii, ale tak to bywa - powiedział Stoch o dyskwalifikacji.

Udany konkurs Polaków. Kubacki wygrywa, wszyscy w drugiej serii

Kamil Stoch przed zawodami w Hinzenbach zajmował pierwszą lokatę w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix. Po dyskwalifikacji spadł na trzecią pozycję, a liderem został Dawid Kubacki, który oddał dwa najdłuższe skoki w konkursie na odległości 94 m i 93.5 m i nie dał szans rywalom. Niedzielny konkurs do udanych mogą zaliczyć pozostali Polacy, ponieważ każdy z nich znalazł się w drugiej serii zawodów. Zawody w pierwszej dziesiątce, poza Kubackim, zakończyli także Paweł Wąsek i (8.) Kacper Juroszek (9.). Ponadto w finałowej trzydziestce znaleźli się: Stefan Hula (19.), Piotr Żyła (21.) i Jakub Wolny (24.).

Ostatnie zawody tegorocznej edycji Letniego Grand Prix odbędą się za tydzień w Klingenthal (HS140).