Kubacki zniesmaczony na podium, gdy Austriacy zagrali polski hymn [WIDEO]

Dawid Kubacki idealnie wstrzelił się z formą na końcówkę tegorocznej edycji Letniego Grand Prix. Polak najpierw wygrał konkurs w Wiśle (HS134) i zajął drugie miejsce w następnych zawodach w Polsce, a teraz okazał się najlepszy w Hinzenbach. Kubacki wygrał sobotnie kwalifikacje, a w jednej z serii treningowych przeskoczył skocznię, uzyskując 94 m. Z kolei w konkursie Kubacki skoczył odpowiednio na 94 i 93,5 m, wygrywając o 19,4 pkt ze Słoweńcem Anze Laniskiem.

Austriacy zbyt wolno grali hymn Polski. Dawid Kubacki był zniesmaczony

Dawid Kubacki, Anze Lanisek oraz Manuel Fettner pojawili się na podium po zakończeniu konkursu w Hinzenbach. Organizatorzy odegrali hymn Polski, ale grali go zbyt wolno, co lekko zdezorientowało Dawida Kubackiego. Brązowy medalista olimpijski z Tokio skwitował ten fakt odpowiednią miną. To nie jedyna wpadka podczas tego konkursu. Sporo do życzenia pozostawała jakość obrazu z transmisji konkursu.

Kubacki cieszył się 13. wygranego konkursu Letniego Grand Prix w karierze, dzięki któremu jest teraz liderem LGP z 280 punktami. Drugi Manuel Fettner traci aż 70 punktów.

Jak poradzili sobie pozostali polscy skoczkowie w Hinzenbach? Thomas Thurnbichler może być zadowolony, bo komplet siedmiu skoczków awansował do serii finałowej. Paweł Wąsek i Kacper Juroszek zajęli odpowiednio ósme i dziewiąte miejsce, a na 19. pozycji uplasował się Stefan Hula. Piotr Żyła zakończył zawody na 21. miejscu, a Jakub Wolny był 24. Kamil Stoch miał problemy z wiązaniami w pierwszej serii i skoczył 84,5 m, a potem został zdyskwalifikowany za zbyt krótkie rękawy w kombinezonie.

Do zakończenia tegorocznej edycji Letniego Grand Prix zostały dwa konkursy w niemieckim Klingenthal. Najpierw 1 października na skoczni HS 140 odbędzie się rywalizacja drużynowa, a dzień później czeka nas konkurs indywidualny.