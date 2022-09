30 lat i koniec. Austriacki skoczek podjął decyzje. "Nietypowy moment"

Skoczkowie narciarscy rywalizują obecnie w zawodach Letniego Grand Prix. Liderami cyklu są Kamil Stoch i Dawid Kubacki, którzy mają na koncie po 180 punktów. Polscy triumfatorzy Turnieju Czterech Skoczni wzięli udział jedynie w inauguracyjnych zawodach w Wiśle. Starty na igielicie są jednym z elementów przygotowań do sezonu zimowego, który rozpocznie się 5 listopada na skoczni w Wiśle-Malince.

Wiadomo, że w rywalizacji o Kryształową Kulę nie weźmie udziału jeden z austriackich skoczków. Mowa o Marcusie Schiffnerze, który w wieku 30 lat postanowił zakończyć sportową karierę. O podjętej decyzji poinformował kibiców za pomocą mediów społecznościowych. - Może to nietypowy moment, ale dla mnie to właściwy czas. Jestem niezmiernie wdzięczny za wszystko, co udało mi się osiągnąć i przeżyć. Szczególnie cieszę się z wielu przyjaźni, które zrodziły się na tej wyjątkowej ścieżce. Ale teraz przyszedł czas na coś nowego. Nie mogę się doczekać nowego wyzwania i jednocześnie możliwości spędzenia większej liczby godzin z rodziną - napisał Austriak.

Schiffner pierwszy sukces osiągnął w 2011 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Otepää, gdzie wraz z kolegami z drużyny wywalczył złoty medal. W Pucharze Świata 4 stycznia 2014 roku, zajmując w Innsbrucku 46. miejsce. Seniorska kariera nie przyniosła mu wielu osiągnięć. Najlepszym wynikiem Austriaka jest zwycięstwo w Pucharze Kontynentalnym w sezonie 2020/2021. 30-latek może pochwalić się startem w mistrzostwach świata w 2017 roku. W Lahti zajął indywidualnie 22. miejsce. Schiffner dwukrotnie stawał na podium Pucharu Świata w rywalizacji drużynowej.

