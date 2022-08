Dawid Kubacki bliski wypadku w tunelu aerodynamicznym. "Nie zawsze wychodzi idealnie" [WIDEO]

Dawid Kubacki przygotowuje się obecnie do zbliżającego się zimowego sezonu skoków narciarskich. Zawodnicy rywalizują, póki co w letnim GP, gdzie reprezentacja Polski radzi sobie bardzo dobrze. Kubacki i Kamil Stoch zajmują ex aequo pierwsze miejsce klasyfikacji generalnej po trzech rundach.

Dawid Kubacki pokazał trening w tunelu aerodynamicznym. "Nie zawsze wszystko wychodziło idealnie"

Plan przygotowań oprócz standardowych treningów zakłada pracę w tunelu aerodynamicznym. Najpopularniejszy obiekt tego typu znajduje się w Sztokholmie. Przed laty służył jako tunel testowy dla wojska, gdzie sprawdzano projekty myśliwców. Później został wykupiony przez prywatnych przedsiębiorców i przerobiony do celów komercyjnych, jak i treningowych. Dla skoczków narciarskich sprawuje się bardzo dobrze, bowiem niemal idealnie odwzorowuje kąt nachylenia, jaki przybierają oni podczas fazy lotu, a prędkość przelatującego w nim wiatru osiąga nawet 130 km/h, co umożliwia imitację różnych warunków pogodowych.

Niedawno trening w nim odbyli także polscy skoczkowie, a nagranie z niego opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych Dawid Kubacki. Widać na nim jak skoczek początkowo przybiera dobrą pozycję lotu, jednak w pewnym momencie zaczyna "szarpać" nim coraz mocniej, aż finalnie obraca się w powietrzu nartami do góry.

- Nie zawsze wszystko wychodziło idealnie - skomentował nagranie Kubacki, a całą sytuację można zobaczyć klikając ---> TUTAJ. O fakcie odbycia zajęć w turnieju wcześniej poinformował także Piotr Żyła, również publikując nagranie z lotu.

Warto przypomnieć, że polscy skoczkowie pracują od początku obecnego sezonu pod okiem nowego trenera Thomasa Thurnbichlera i jak sami przyznają, są do tej pory zadowoleni z przebiegu treningów. - Po pierwszych spotkaniach online wlało się we mnie dużo optymizmu. Teraz to wygląda super. Mamy bardzo dobry sztab szkoleniowy. Pracuję w grupie ludzi, która wie, co i w jaki sposób chce osiągnąć. Panuje świetna atmosfera, wszyscy są zmotywowani i gotowi do działania. Pierwsze treningi pokazały, że trener jest idealną osobą na to miejsce - mówił niedawno Stoch.

Kolejną rundę letniego GP zaplanowano natomiast na 17 września i odbędzie się w rumuńskim Rasnovie.