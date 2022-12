Najdłuższy skok w historii skoków. Magiczna bariera pobita

Skoki narciarskie, jako dyscyplina sportowa, powstały w Norwegii. Wówczas to osoby uprawiający biegi narciarskie wykorzystały narty do wykonywania skoków przez większe zaspy. Na początku 1860 roku przeprowadzono w Norwegii pierwsze zawody, które z czasem otrzymały miano igrzysk nordyckich. Pierwszy konkurs skoków miał miejsce natomiast 31 stycznia 1892 roku, podczas którego najdłuższy skok (21,5 metra) oddał Arne Ustyedt. Za początek skoków narciarskich w Polsce uznaje się 1908 rok, gdy w Sławsku przeprowadzono pierwszy konkurs skoków. W 1911 roku miał natomiast miejsce pierwszy, oficjalny skok wykonany przez kobietę - austriacką hrabinę Paulę von Lamberg.

Najdłuższy skok narciarski - od 2017 roku tytuł ten należy do Stefana Krafta

Jaki jest rekord skoku na nartach? Oficjalnie rekordy świata nie są notowane od 1987 roku, kiedy Polak Piotr Fijas skoczył na odległość 194 metrów. Od tamtego momentu najdłuższe skoki są nazywane "najlepszymi wynikami w historii na świecie".

Obecnie najdłuższy skok (lot) wynosi ponad 253,5 metry i to mimo tego, że pół metra dalej skoczył inny skoczek (Dmitrij Wasiliew z Rosji skoczył 254 metry w Vikersund w 2015 roku). Dlaczego więc oficjalnie nie jest on brany pod uwagę? Aby skok został uznany za najdłuższy na świecie i na danej stoczni, musi być on ustany przez zawodnika. Oznacza to, że po wylądowaniu skoczek nie może się podeprzeć lub upaść. Kolejnymi warunkami jest to, że skok musi być oddany podczas zorganizowanego treningu, kwalifikacji do konkursu lub podczas konkursu.

Rekordy świata w skokach narciarskich - pierwszy skok na ponad 50 metrów oddano po 104 latach

Aktualnie rekordy świata na najdłuższy skok narciarski należą do Austriaka Stefana Krafta (253,5 m), jeśli chodzi o mężczyzn, a w przypadku kobiet do Danieli Iraschko-Stolz (200 m).

Pierwszy rekord świata w skokach został ustanowiony 22 listopada 1808 roku w Norwegii. Olaf Rye skoczył wtedy 9,4 metry.

Na pierwszy skok powyżej 50 metrów trzeba było czekać do 16 lutego 1912 roku - wówczas 51,5 m skoczył Ragnar Omtvedt ze Stanów Zjednoczonych.

Ponad 100 metrów, a dokładniej 101,5 m, po raz pierwszy zanotowano 15 marca 1936 roku w Planicy - wynik ten osiągnął Austriak Josef Bradl.

Dokładnie 150 metrów udało się zdobyć 11 lutego 1967 roku. Skok na taką odległość oddał w Oberstdorfie Norweg Lars Grini.

17 marca 1994 roku w Planicy Toni Nieminen z Finlandii skoczył natomiast 203 metry, stając się pierwszym skoczkiem z wynikiem powyżej 200 metrów.

Równo 250 metrów skoczył Peter Prevc. Słoweniec dokonał tego 14 lutego 2015 roku w Vikersund.

W tym samym mieście, tylko 18 marca 2017 roku, aktualny rekord (253,5 m) ustanowił także Stefan Kraft.

Rekordy świata w skokach narciarskich biło także trzech Polaków:

Pierwszym z nich był Stanisław Marusarz, który 15 marca 1935 roku oddał w Planicy skok na odległość 95 metrów. Kolejny rekord ustanowił 14 marca 1987 roku Piotr Fijas. Polak skoczył 194 metry - także w Planicy. Wynik ten utrzymywał się przez 7 lat (dokładnie do 17 marca 1994 roku). Planica jest też miejscem, gdzie w historii rekordów świata zapisał się także Adam Małysz. Swój rekordowy skok oddał 20 marca 2003 roku i wyniósł on 225 metrów.

Kto jest rekordzistą Polski pod względem najdłuższego skoku?

Rekord Polski w skokach narciarskich należy do Kamila Stocha. W 2017 roku w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Planicy skoczył on 251,5 metrów. To daje Stochowi czwarte miejsce pod względem rekordów krajowych. Na pierwszym miejscu jest Stefan Kraft z Austrii, a drugie miejsce ex aequo zajmują Robert Johansson z Norwegii oraz Ryoyu Kobayashi z Japonii - obaj mają wynik 252 metrów.

Kamil Stoch ma też najwięcej skoków oddanych powyżej 200 metrów - wykonał ich dokładnie 211 (+2 w seriach nieoficjalnych). Za Polakiem plasuje się Robert Kranjec ze Słowenii z wynikiem 209 skoków (+2 w seriach nieoficjalnych). Podium zamyka Simon Ammann ze Szwajcarii, mając na koncie 204 takie skoki. W pierwszej dziesiątce, na szóstym miejscu, znajduje się Piotr Żyła z wynikiem 175 skoków powyżej 200 metrów (+1 w seriach nieoficjalnych). Pierwszym skoczkiem, który skoczył 100 razy powyżej 200 metrów był Adam Małysz. Polak dokonał tego 12 lutego 2011 roku w Vikersund. Do końca kariery wykonał jeszcze 12 tak długich skoków.