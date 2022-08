TVN nie zamierza oddawać skoków narciarskich. Pierwszy raz pokaże też MŚ

Przed rokiem kibice skoków narciarskich przeżyli prawdziwy szok, kiedy okazało się, że nowym otwartym nadawcą tej dyscypliny będzie TVN. Przez wiele ostatnich lat wszystkie konkursy transmitowała Telewizja Polska.

Skoki narciarskie pozostaną w TVN. Stacja pokaże też MŚ

Wszystkie zmagania olimpijskiego sezonu, wraz z kwalifikacjami, pokazały Eurosport i player.pl. Prawie wszystkie zawody transmitował też TVN - tam widzowie nie widzieli tylko konkursów w Wiśle i Zakopanem (te pokażą Eurosport i TVP).

Dla niektórych to był tak ogromny szok, że nadal liczą na powrót do starych zasad transmisji. Niewiele jednak na to wskazuje. Przygotowując ramówkę jesienną, grupa "Warner Bros. Discovery", do której należą TVN i Eurosport, opublikowała specjalny komunikat, z którego jednoznacznie wynika, że skoki pozostaną u tych wydawców.

"Sport jest z roku na rok coraz ważniejszym elementem oferty TVN Warner Bros. Discovery w Polsce, przyciągającym miliony widzów. Flagowym kanałem sportowym naszej grupy są Eurosport 1 i Eurosport 2, ale relacje z najważniejszych sportowych wydarzeń obecne są także na innych antenach. Wszystkie transmisje, a także wiele dodatkowych relacji, dostępne są w Eurosporcie Extra w Playerze" - czytamy na wstępie komunikatu.

Dalej nadawca przypomina, że można u niego obejrzeć wielkoszlemowe turnieje tenisowe, rywalizację piłkarzy ręcznych w Lidze Mistrzów czy inne sporty zimowe, jak narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie czy kombinację norweską, narciarstwo dowolne czy snowboard. Z wymienionych dyscyplin na otwartej antenie Discovery musi pokazywać tylko biegi narciarskie kobiet, co od ubiegłego sezonu czyni na kanale Metro. Skoki pozostaną w TVN, a stacja ta premierowo pokaże także mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym (skoki, biegi i kombinacja).

"Z niecierpliwością czekamy także na start Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polscy skoczkowie pod wodzą nowego trenera jak zawsze będą jednymi z faworytów sezonu rozpoczynającego się już 4 listopada. Kluczowym momentem tego sezonu będą mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Widzowie będą mogli śledzić walkę o medale na antenach Eurosportu, w całości w Playerze, a także – po raz pierwszy – w TVN" - napisano w komunikacie.

Niewiele zatem wskazuje na to, aby tym razem TVN zdecydował się sprzedać sublicencję do skoków Telewizji Polskiej, o co tak mocno publiczny nadawca zabiegał przed rokiem. Niejako w odwecie TVP odebrało Eurosportowi transmisje z biathlonowego PŚ, kiedy kibicom ten dyscypliny mocno kojarzył się właśnie z tą drugą stacją. Na tej zmianie biathlon powinien jednak skorzystać o tyle, że będzie pokazywany na otwartym kanale.