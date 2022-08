Stoch zachwycony pracą z Thurnbichlerem. "To on jest naszym szefem"

Kamil Stoch i Dawid Kubacki znakomicie spisali się podczas zawodów Letniego Grand Prix, zajmując w Wiśle 1. i 2. miejsca w obydwu konkursach. We francuskim Courchevel nie wystartowali, co nie zmienia faktu, że liderzy polskiej kadry ex aequo znajdują się na 1. miejscu w klasyfikacji całego cyklu po trzech konkursach.

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Kamil Stoch w wywiadzie na kanale firmy Atlas na YouTube opowiedział o swoich problemach z kostką, które wykluczyły go w ubiegłym sezonie z kilku konkursów Pucharu Świata, tuż przed igrzyskami w Pekinie. - Trenuję, a przynajmniej staram się trenować na sto procent, natomiast od czasu do czasu ta kontuzja daje o sobie znać. Z pozoru nie było to nic groźnego, ale kostka i więzadło to dość wrażliwy punkt. Obciążenia treningowe i liczne odbicia sprawiają, że dłużej to wszystko się goi. Dlatego będzie to jeszcze odczuwalne przez jakiś czas. Dla mnie najważniejsze, że nie ma zagrożenia, iż coś się odnowi - przyznał lider polskiej kadry.

Stoch: Pierwsze treningi pokazały, że Thurnichler jest idealną osobą na miejsce trenera

Jak przyznał Stoch, po pierwszych miesiącach pracy z Thomasem Thurnbichlerem jest optymistą przed nowym sezonem Pucharu Świata. - Po pierwszych spotkaniach online wlało się we mnie dużo optymizmu. Teraz to wygląda super. Mamy bardzo dobry sztab szkoleniowy. Pracuję w grupie ludzi, która wie, co i w jaki sposób chce osiągnąć. Panuje świetna atmosfera, wszyscy są zmotywowani i gotowi do działania. Pierwsze treningi pokazały, że trener jest idealną osobą na to miejsce. Dobra atmosfera to poczucie bezpieczeństwa i wewnętrzna siła napędowa. Wiemy, że wszystko jest w porządku i możemy iść na całość w swoich działaniach. Mamy większą wiarę ku temu, że te działania przyniosą zamierzony skutek - ocenił Stoch.

Murańka wylał frustrację. "Popełniłem błąd"

- Każdy trener, z którym miałem okazję pracować, miał coś swojego. W tym cechy charakteru, które wyróżniały go na tle innych osób. A do tego system pracy i komunikacji z innymi ludźmi. Z niektórymi musiałem docierać się dłużej i znajdować wspólny język. Z innymi przychodziło mi to bardzo łatwo. Cieszę się, że z obecnym trenerem przyszło to od razu. Dużym plusem jego wieku jest młodzieżowy sposób porozumiewania się. Nie ma dystansu i barier, to przyszło naturalnie. Zaskoczył mnie jego stopień pewności siebie i sposób komunikowania swoich założeń, celów oraz oczekiwań. Wszyscy to akceptują i dostosowują się do tego. Wiemy, że trener jest w naszym wieku, ale to on jest naszym szefem - dodał Stoch.

Przed polskimi skoczkami teraz krótkie wakacje. Po nim rozpocznie się już kluczowy etap przygotowań do nowego sezonu Pucharu Świata, który rozpocznie się już 5 listopada od zawodów w Wiśle. Najważniejszym momentem sezonu będą mistrzostwa świata w Planicy, które odbędą się na przełomie lutego i marca.