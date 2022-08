Kamil Stoch przekazał wiadomość Idze Świątek. Ironiczny komentarz

Polscy skoczkowie znakomicie rozpoczęli zmagania Letniego Grand Prix. Na inaugurację sezonu w Wiśle biało-czerwoni zaprezentowali rewelacyjną formę i zwyciężyli w obu konkursach indywidualnych. W pierwszym najlepszy okazał się Dawid Kubacki, z kolei w drugim Kamil Stoch. Co więcej, drugiego dnia polscy skoczkowie zajęli całe podium. Tym samym zawodnicy Thomasa Thurnbichlera wyraźnie przewodzą w klasyfikacji Pucharu Narodów - 713 punktów. Na drugim miejscu znajdują się Niemcy - 229 punktów.

W najbliższy weekend odbędą się kolejne zawody letniego cyklu. Tym razem sportowcy będą rywalizować na olimpijskiej skoczni w Courchevel. Jednak reprezentacja Polski nie poleci do Francji w najmocniejszym składzie. Zabraknie kadry A, która wróci do rywalizacji na igelicie w połowie września. Do tego czasu będą trenować pod okiem austriackiego szkoleniowca.

Thurnbichler co chwile zaskakuje podopiecznych zróżnicowanymi ćwiczeniami. Wcześniej 32-latek zabrał zawodników do skateparku i kazał im jeździć na rolkach. Natomiast teraz polscy skoczkowie zawitali na kort tenisowy. Obrazkami z tego treningu podzielił się Kamil Stoch. Lider biało-czerwonych umieścił na instastory nagranie, na którym widać, jak zawodnicy odbijają piłkę. Oczywiście robią to bardziej dla zabawy aniżeli prawdziwej rywalizacji. Całość wideo Stoch opatrzył humorystycznym komentarzem skierowanym w stronę polskiej tenisistki i liderki rankingu WTA. "Iga Świątek nie musi czuć się zagrożona, bo jesteśmy w tenisowej piaskownicy" - podkreślił Stoch. Wideo z treningu do obejrzenia poniżej:

Choć zmagania Letniego Grand Prix dopiero się zaczęły, to polscy skoczkowie już przygotowują się do zimowej rywalizacji. Poprzedni sezon na śniegu nie należał do udanych. Najlepsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Piotr Żyła, który był 14. Z kolei w Pucharze Narodów reprezentacja Polski zajęli dopiero 6. lokatę. Ten sezon ma być jednak zdecydowanie lepszy, o czym przekonuje nowy prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. - Przez jakiś czas byliśmy wielką potęgą, zdarzało się nam wygrywać Puchar Narodów, więc chcielibyśmy na ten tron wrócić - podkreślił były skoczek. Pierwsze zawody Pucharu Świata odbędą się 5 listopada na skoczni w Wiśle.