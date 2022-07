Polska zdeklasowała rywali. Dwa razy. Dominacja

Polscy skoczkowie znakomicie spisali się w pierwszym konkursie Letniego Grand Prix w Wiśle. W najlepszej "10" było aż siedmiu biało-czerwonych. Najlepszy okazał się Dawid Kubacki (123,5 i 134,5 metra), drugie miejsce zajął Kamil Stoch (124 i 120 metrów), a czwarty był Jakub Wolny (129,5 i 116 metrów). W najlepszej "10" było zresztą aż siedmiu Polaków! Piątą pozycję zajął Maciej Kot (115 i 124,5 metra), szóstą Piotr Żyła (126 i 119 metrów), siódmą Paweł Wąsek (128 i 117,5 metra), a dziewiątą Aleksander Zniszczoł (118,5 i 123 metrów).

Trener polskich skoczków apeluje po dyskwalifikacji o zmiany

Polacy zdominowaliby drużynówkę

Tak znakomite wyniki Polaków sprawiły, że gdyby to był konkurs drużynowy, to biało-czerwoni zdominowaliby zawody. Czterech najlepszych naszych skoczków w konkursie indywidualnym (Kubacki, Stoch, Wolny i Kot, zdobyło bowiem w sumie aż 1006,4 punktów. Co ciekawe, drugie miejsce zajęłaby druga ekipa Polaków, bo Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kacper Juroszek wywalczyli w sumie 846,1 punktów. Na trzecim miejscu sklasyfikowani by byli Niemcy (w składzie: Karl Geiger, Pius Paschke, Andreas Wellinger i Stephan Leyhe) - 930,2 punktów.

Dopiero czwarte miejsce zajęliby Austriacy, czyli zwycięzcy Pucharu Narodów z ubiegłego sezonu. W Wiśle skakali jednak w rezerwowym składzie: Maximilian Steiner, Ulrich Wohlgenannt, David Haagen i Stefan Rainer.

Polacy z 406 punktami pewnie prowadzą w klasyfikacji letniego Pucharu Narodów. Drugie miejsce zajmują Niemcy (105 punktów), a trzecie Austriacy (69 punktów).

W niedzielę odbędzie się drugi konkurs indywidualny w Wiśle. Początek o godz. 13.