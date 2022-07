PZN wprowadza krzywdzący przepis. Odetnie pieniądze zawodniczkom... z powodu BMI

Kobiece skoki narciarskie w Polsce od kilku sezonów są w kryzysie. Gdy podczas mistrzostw świata w Seefeld wydawało się, że nasze skoczkinie gonią świat, kolejne sezony po przejęciu kadry przez Łukasza Kruczka mówiąc wprost, były w ich wykonaniu tragiczne. Wydaje się, że teraz Polski Związek Narciarski po prostu rzucił im kłodę pod nogi.

PZN zaprzestał finansowania zawodniczek, których BMI wynosi ponad 21

Mateusz Leleń poinformował na Twitterze, że PZN nie będzie już finansował skoczkiń, których wskaźnik BMI wynosi więcej niż 21. - W polskich skokach kobiet wprowadzono kryterium - tylko zawodniczki z BMI poniżej 21 mają finansowane przez PZN obozy centralne. Panie "over 21" muszą liczyć na kasę klubową (ew. własną). - napisał dziennikarz TVP Sport.

Czym jest wspomniany wskaźnik BMI? To formuła, według której liczona jest maksymalna długość nart dla każdego zawodnika. Wylicza się ją na podstawie wzoru waga w kg / wzrost (w m). Zatem przykładowo, jeśli zawodniczka ma 1,70 m wzrostu i waży 55 kg, to jej wskaźnik wynosi 19. Masa ciała skoczkini i wzrost determinują długość nart, a obecny limit poniżej 21 BMI obowiązuje od sezonu 2018/2019. Ta zasada wprowadzona jest po to, aby skoczkinie i skoczkowie nie ważyli za mało, co w przeszłości w skrajnych przypadkach, jak np. u Svena Hannawalda prowadziło nie tylko anoreksji, ale i depresji.

Decyzja PZN wydaje się bardzo krzywdząca, zwłaszcza w przypadku młodszych zawodniczek. W przeciwieństwie do mężczyzn u kobiet waga potrafi często się zmieniać, co nie zawsze jest ich winą, a bardziej winą biologii. Takie sytuacje zdarzają się szczególnie u nastolatek w okresie dojrzewania. Dlatego trudno zrozumieć nową zasadę Polskiego Związku Narciarskiego, tym bardziej że za przykład należy wziąć Katherinę Althaus. Według postanowienia federacji wicemistrzyni olimpijska z Pjongczang i Pekinu straciłaby finansowanie, gdyby była Polką, bowiem jej BMI wynosi... 21,1. Niemka jest wyraźnym przykładem, iż z takim wskaźnikiem da się zdobywać medale najważniejszych imprez, ale według rozumowania naszych działaczy, w Polsce poszłaby w odstawkę...

