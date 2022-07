Koniec. Przełomowe informacje dla polskich skoków. Stoch: To już historia

Przed polskimi skoczkami pierwszy sprawdzian pod wodzą nowego trenera. Po nieudanym sezonie olimpijskim Polski Związek Narciarski zdecydował się pożegnać z Michalem Doleżalem i zatrudnił Thomasa Thurnbichlera.

Nowy szkoleniowiec po przyjściu do Polski musiał zadbać o dobrą atmosferę w reprezentacji i wokół niej, bo ta - delikatnie mówiąc - nie była najlepsza. Apogeum niesnasek nastąpiło podczas finału poprzedniego sezonu w Planicy. Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła stanęli murem za odchodzącym z kadry Doleżalem i nie gryźli się w język.

- Jeżeli zarząd PZN-u chce spróbować swoich sił, proszę bardzo. Dam narty, skocznia jest świetnie przygotowana, zachęcam, można spróbować - nawet w takich bezpośrednich słowach zwrócił się do zarządu PZN Stoch w rozmowie z Eurosportem po konkursie drużynowym w Planicy.

Lider kadry polskich skoczków mówił o wsparciu dla Doleżala, z którym - jego zdaniem - niesłusznie nie przedłużono umowy, braku wsparcia i komunikacji ze strony związku wobec zawodników, a nawet dosłownie wyśmiał słowa Adama Małysza o tym, że ten zamierza z nimi skonsultować decyzję o zatrudnieniu nowego trenera kadry po sezonie.

Szybko podchwycono, że między dwoma legendami polskiego sportu relacje są napięte. W Słowenii nie dało się tego skonfrontować publicznie. Małysz - rozżalony i zaskoczony ostrą reakcją skoczków - wręcz uciekł do Polski. - Wydaje mi się, że Kamil nie pała do mnie sympatią. Wcześniej było okej, pomagałem skoczkom, wszystko było dobrze. W Planicy jednak było widać, że traktuje mnie z dystansem - mówił Małysz w rozmowie z WP SportoweFakty kilka dni po zajściu.

Kiedy czterokrotny mistrz świata wypowiadał te słowa, łagodniała już opinia skoczków, bo zatrudniono nowego trenera - Thomasa Thurnbichlera. Wciąż jednak pojawiały się informacje, że ikony polskich skoków ze sobą nie rozmawiały. Mijały tygodnie, Małysz został wybrany prezesem związku, a o przełomie słychać nie było. Dlatego wszyscy czekali na Letnią Grand Prix w Wiśle. A kiedy PZN poinformował o konferencji na dzień przed kwalifikacjami, wiadomo było, że w dojdzie do pierwszego publicznego spotkania między mistrzami.

Koniec kryzysu. Stoch: "To już historia"

W czwartkowy wieczór w sali konferencyjnej najpierw pojawili się skoczkowie z nowym trenerem. - Adam Małysz przeprasza, ale trochę się spóźni - komunikował szef biura prasowego zawodów. Potem szkoleniowiec i skoczkowie opowiadali o swoich pierwszych wrażeniach ze współpracy i o oczekiwaniach. Po kilku minutach zjawił się były dyrektor kadry skoczków, a od niedawna - szef polskiego narciarstwa.

I od początku widać było, że niechęci między Małyszem i Stochem nie ma. Legendarny wiślanin podał rękę każdemu uczestnikowi konferencji, pokazując, że relacje są już dobre. Usiadł w środku, z lewej strony miał Thurnbichlera. Trener oddzielał prezesa od Stocha. - Przepraszam, nowe obowiązki - rzucił Małysz.

Żadnego napięcia nie było widać. Na twarzach malowały się uśmiechy, nie brakowało żartów, był też moment, na który czekali polscy kibice. Szef biura prasowego poprosił Stocha i Małysza o ustawienie się przy ściance prezentującej sponsorów związku. Dał znak fotoreporterom, mistrzowie zbili piątkę. Symboliczny gest pojednania został uwieczniony.

- To już jest historia - mówił potem pytany przez nas o wydarzenia z Planicy Stoch. - Dla nas najważniejsze jest, że sprawa dosyć szybko się wyjaśniła. Bardzo szybko poznaliśmy nazwisko nowego trenera. Dzięki temu mogliśmy nastawić się na konkretną pracę - dodał trzykrotny mistrz olimpijski.

Małysz potwierdził, że udało się wszystko wyjaśnić. - Miałem z Kamilem krótką rozmowę. Chłopaki doskonale wiedzą, że gramy do jednej bramki. Musimy zrobić wszystko w tym kierunku, żeby było jak najlepiej - podkreśla Małysz.

Konflikt wydaje się zażegnany. Teraz z czystą głową można rozpocząć nowy rozdział w polskich skokach. Oby był równie udany, jak zapowiedzi Thomasa Thurnbichlera. – Nie mamy nic do stracenia. Chcemy dogonić lepszych. W tym celu przebudowaliśmy system. Mamy do tego dobrych trenerów, dobrą komunikację pomiędzy kadrami. Zbudowaliśmy bazy, gdzie można trenować na wysokim poziomie. To, co podoba mi się najbardziej, to to, że widzę dużo motywacji we wszystkich grupach - powiedział Austriak.

A kibice będą go trzymać za słowo.