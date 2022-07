Grzegorz Sobczyk poprowadzi znanego skoczka Pucharu Świata. "To nie była jedyna propozycja"

Władimir Zografski to mistrz świata juniorów z 2011 roku oraz złoty medalista uniwersjady z 2015 roku. To również jedyny reprezentant Bułgarii w stawce Pucharu Świata. Kilka miesięcy temu spekulowano już, że może nawiązać współpracę z Grzegorzem Sobczykiem. I doniesienia te się potwierdziły. Bułgar przeprowadził się do Polski i zamieszkał w Krakowie, skąd pochodzi jego małżonka.

Grzegorz Sobczyk będzie pierwszym trenerem. Jedyny Bułgar w Pucharze Świata pod okiem Polaka

Współpraca z Zografskim nie była jedyną opcją dla Sobczyka.

- Rozmowy z Zrografskim rozpoczęły się w Planicy. Po informacji o nieprzedłużeniu umowy PZN z Michalem, niektórzy znajomi delikatnie podpowiadali możliwe opcje. To nie była jedyna propozycja, były też inne. Musiałem złapać oddech i wszystko od nowa poukładać w głowie - powiedział Sobczyk w rozmowie ze SkiJumping.pl.

Sobczyk nie ukrywa, że cieszą go nowe wyzwania. - Może nareszcie uda mi się coś robić, by być z tego zadowolony i myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Mam nadzieję, że zawodnik wszystko wytrzyma, a wtedy będzie w porządku - dodał. Do prowadzenia Zografskiego sprowadził Andrzeja Zapotocznego. Będzie on pełnił rolę asystenta. Wcześniej razem z Sobczykiem pracował w PZN.

Były asystent Łukasza Kruczka, Stefana Horngachera i Michala Doleżala nie ukrywa, że pożegnanie z PZN przebiegły w dobrej atmosferze. Wcześniej jednak zdradził nieco więcej o kulisach.

- Trenerzy, z którymi wcześniej współpracowałem, nauczyli mnie, że fajnie, gdy ekipa trzyma się razem, wygrywając i przegrywając. Nie mogłem znieść tego, że obwiniało się wyłącznie Michala za to wszystko. Bardzo dużo osób pomagało mu w tym okresie. Asystenci, fizjoterapeuci czy serwismeni. Dlatego powiedziałem, że będę musiał grubo przemyśleć swoją przyszłość - powiedział.