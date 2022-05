Oficjalnie: Horngacher i Doleżal znów razem. Niemcy potwierdzają

- Postanowiłem nie czekać dłużej na decyzje związku, ogłaszam, że odchodzę z funkcji trenera reprezentacji. Dziękuje sztabowi i zawodnikom, którzy zawsze byli ze mną. To był wspaniały czas, to była dla mnie druga rodzina - tak pod koniec marca z polską kadrą pożegnał się Michal Doleżal. Czech pracował z biało-czerwonymi od marca 2019 roku, gdy zmienił w roli trenera Stefana Horngachera. Wcześniej przez trzy sezony był asystentem Austriaka, kiedy ten pracował jako główny szkoleniowiec reprezentacji Polski.

Oficjalnie: PZN ogłosił skład kadr narodowych polskich skoczków

Miejsce Dolezala zajął Thomas Thurnbichler, który podpisał umowę do zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech w 2026 roku. Dolezal nie ukrywał, że miał dużo żalu do PZN-u. - Byłem zaskoczony tym, jak zawodnicy się za mną wstawili. Wierzę, że wspólna praca z nimi by dalej działała. Nie było przeprosin ze strony związku - mówił trener w rozmowie z TVP Sport.

A jakie plany na przyszłość ma Czech? Był przymierzany do objęcia funkcji głównego trenera włoskich skoczków, ale to już nieaktualne. - Dolezal rozmawiał z federacją na koniec sezonu, choć nie wiem, czy doszło do przedstawienia formalnej propozycji. Na ten moment najbardziej prawdopodobny scenariusz to dalsza praca Andrei Morassiego pod większym nadzorem Andreasa Feldera. Sporo się dzieje w naszych dyscyplinach zimowych, ale zmiany raczej nie dotkną skoków - powiedział Francesco Paone, dziennikarz włoskiego Eurosportu. Doleżal trafi do innej kadry.

FIS wreszcie zabiera się za walkę z "workowatymi" kombinezonami

Doleżal w kadrze Niemiec

Doleżal będzie asystentem Stefana Horngachera w reprezentacji Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi są trzecią najsilniejszą reprezentacją świata. W poprzednim sezonie więcej punktów zebrali jedynie zawodnicy z Austrii i Słowenii.

Thomas Thurnbichler powołał kadrę skoczków

A co słychać u polskich skoczków? Po wielu debatach w końcu udało się dojść do porozumienia w kwestii powołań do reprezentacji skoczków narciarskich. Tydzień temu w Wiedniu odbyło się zgrupowanie trenerów PZN, na którym zatwierdzono podział kadr. Ostatecznie kadra A będzie liczyła pięciu zawodników.

Ostateczna lista skoczków w kadrze A wygląda następująco: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Jakub Wolny.