Thomas Thurnbichler powołał kadrę skoczków. Jedno miejsce zostało wolne. "To motywacja"

Po wielu debatach w końcu udało się dojść do porozumienia w kwestii powołań do reprezentacji skoczków narciarskich. Tydzień temu w Wiedniu odbyło się zgrupowanie trenerów PZN, na którym zatwierdzono podział kadr. Ostatecznie kadra A będzie liczyła pięciu zawodników.

Znamy ostateczną kadrę naszych skoczków. Informacje potwierdza Adam Małysz

Adam Małysz udzielił wypowiedzi Interii Sport, w której potwierdził ostateczną listę skoczków, którzy znajdą się w kadrze A. - Rozmawialiśmy dużo na temat podziału kadr. Do trójki mistrzów świata i Pawła Wąska w podstawowej kadrze dołączył jeszcze Kuba Wolny - powiedział dyrektor PZN ds. skoków narciarskich.

Na początku mówiło się, że kadra A będzie liczyła sześciu skoczków. Ostatecznie pod okiem Thurnbichlera będzie trenowało tylko pięciu zawodników. Adam Małysz wyjaśnia powody tej decyzji. - Faktycznie, miało ich być sześciu, ale trenerzy uznali, że szóste miejsce zostawią luźne. Na wypadek, by w trakcie przygotowań mógł dołączyć ktoś z kadry B czy juniorskiej. To wolne miejsce będzie motywacją dla tych zawodników, którzy chcą awansować do kadry A - wyjaśnia były polski skoczek narciarski.

Ostateczna lista skoczków w kadrze A wygląda następująco: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Jakub Wolny. Dla Jakuba Wolnego powołanie do kadry A to spore wyróżnienie. W ostatnim czasie nie szło mu najlepiej. W zeszłorocznym Pucharze Świata zdobył tylko 46 punktów. Był to jego najgorszy wynik od 2017 roku. Znalezienie się w kadrze A skoczków narciarskich to dla niego dobra okazja do pokazania się z dużo lepszej strony.

Pozostali skoczkowie, którzy wcześniej mieli miejsce na szerokiej liście kadry A będą trenować z Maciejem Maciusiakiem w kadrze B. Mowa o między innymi Macieju Kocie, Klemensie Murańce, Aleksandrze Zniszczole i Kacprze Juroszku.

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zostanie zainaugurowany już 5 listopada. Zawody otwierające zmagania wrócą do Wisły po rocznej przerwie, a w związku ze wczesną datą konkursów, FiS wpadł na pomysł, aby skoczkowie lądowali... na igielicie.

