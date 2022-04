Thurnbichler poprawia błędy z poprzedniej zimy. "Fundament skoku"

Za Thomasem Thurnbichlerem pierwsze tygodnie współpracy z polskimi skoczkami narciarskimi. Austriak został nowym trenerem po tym, jak Polski Związek Narciarski pożegnał się z Michalem Doleżalem.

REKLAMA

Zobacz wideo Arabia Saudyjska w teorii najłatwiejszym rywalem Polaków. Ale wcale nie będzie łatwym

"Głównym problemem było utrzymanie równowagi w pozycji najazdowej"

Ostatnio szkoleniowiec wziął udział w obozie wraz z członkami sztabów trenerskich wszystkich kadr narodowych we Wiedniu. Miał też okazję trenować już ze skoczkami. W rozmowie z portalem skokipolska.pl zdradził, którzy zawodnicy zrobili na nim największe wrażenie na siłowni.

Aż trudno uwierzyć. Norweskie skoki zapożyczają się na miliony koron

- Co do zawodników, zauważyłem ogromną motywację u Piotra Żyły, myślę, że wynika to z jego osobowości. Bardzo profesjonalnie do spraw podchodzi Maciek Kot - przyznał Thomas Thurnbichler. - Nie chciałbym jednak jeszcze wyróżniać poszczególnych zawodników. Wszyscy spisują się póki co świetnie i widzę po nich motywację. Fajnie było móc już z nimi potrenować. Nie mieliśmy jeszcze zbyt wiele takich okazji, jednak już w przyszłym tygodniu zaczynamy pierwsze zgrupowanie w Krakowie - dodał jeszcze 32-latek.

Były skoczek wyznał też, co jego zdaniem było powodem nieudanego sezonu polskich skoczków. - Oglądałem już oczywiście niektóre skoki polskich zawodników z poprzedniej zimy, w kolejnych tygodniach będę ich oglądał jeszcze więcej. Według mnie głównym problemem było utrzymanie równowagi w pozycji najazdowej. Balans na rozbiegu to fundament skoku. Jeśli ten balans nie jest właściwy, powoduje to kolejne problemy przy wybiciu z progu, a następnie w fazie lotu - uznał trener.

Od początku wiadomo było, że Thurnbichler zamieszka w Polsce. Dzięki temu będzie miał blisko na zgrupowania i w razie potrzeby łatwiej będzie mu zareagować na różne wydarzenia. Austriak już wprowadził się do Krakowa, a teraz pozostaje mu popracować nad... językiem polskim, bo czasami ma problem z komunikacją.

- Miałem wczoraj zabawną sytuację, ponieważ naprawdę nie było łatwo otrzymać jedzenie, które chciałem. Naprawdę mi się jednak tutaj podoba, ludzie są tutaj bardzo otwarci i przyjaźni - przytoczył w rozmowie z Bartoszem Leją Thomas Thurnbichler.