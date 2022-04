PZN oficjalnie ogłosił skład sztabu reprezentacji Polski w skokach narciarskich

- Nie ogłosiliśmy kadry A po środowym spotkaniu zarządu, gdyż nie wszystko zostało jeszcze ustalone. Wiążące decyzje zapadną dopiero po poniedziałkowym zgrupowaniu trenerów, do jakiego dojdzie w Wiedniu. To trenerzy, pod kierunkiem głównego Thomasa Thurnbichlera muszą wszystko poukładać, by to miało ręce i nogi. Ich decyzjom najpierw się przyjrzę ja, a później zaakceptuje wszystko zarząd związku - mówił kilka dni temu Adam Małysz, tłumacząc brak decyzji w sprawie kadr po zjeździe zarządu Polskiego Związku Narciarskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo W skokach narciarskich są równi i równiejsi!

PZN oficjalnie potwierdził sztab reprezentacji Polski w skokach

I w środę PZN oficjalnie poinformował o składzie sztabu reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Asystentem Thomasa Thurnbichlera, oprócz znanych wcześniej Marca Noelke i Mathiasa Hafele, będzie także Krzysztof Miętus. Fizjoterapeutą kadry będzie Łukasz Gębala. Serwismenami będą Kamil i Kacper Skrobotowie.

Co Żyła wyprawia na zgrupowaniach? Kubacki zdradza u Wojewódzkiego: Nieobliczalny

Nadal nie znamy oficjalnych składów poszczególnych kadr skoczków. Oficjalnie zostaną ogłoszone w maju, jednak już teraz wiadomo, że powołane zostaną kadry A, B i C. Stworzone zostaną także dwa ośrodki bazowe - w Szczyrku i Zakopanem.

Trudno jednak przypuszczać, by w kadrach narodowych miały pojawić się jakieś niespodzianki. Adam Małysz zdradził, że kadra A będzie liczyć maksymalnie sześciu skoczków. Pewniakami wydają się być: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Kto zajmie pozostałe miejsca? Szanse mają Kacper Juroszek, Maciej Kot, Klemens Murańka, Tomasz Pilch, Jakub Wolny czy Aleksander Zniszczoł.