Co Żyła wyprawia na zgrupowaniach? Kubacki zdradza u Wojewódzkiego: Nieobliczalny

Sezon 2021/2022 w skokach narciarskich zakończył się pod koniec marca. Zdecydowanie nie był on udany dla polskich skoczków, ponieważ żaden z nich nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Największym sukcesem naszej kadry był brązowy medal olimpijski Dawida Kubackiego, ale oprócz tego trudno doszukać się jakichkolwiek pozytywów.

Słabe wyniki polskich skoczków spowodowały, że z kadrą pożegnał się trener Michal Doleżal, który został zastąpiony przez Thomasa Thurnbichlera. Natomiast nasi zawodnicy korzystają obecnie z chwili przerwy pomiędzy zakończeniem sezonu zimowego a rozpoczęciem rywalizacji na igielicie. Dawid Kubacki skorzystał z tej okazji i pojawił się jako gość w programie Kuby Wojewódzkiego.

Dziennikarz postanowił zapytać skoczka o jego kolegę z kadry - Piotra Żyłę, który jest znany ze swojego często dość zaskakującego zachowania. Kubacki przyznał, że niektóre zgrupowania w jego towarzystwie bywają... trudne. - On jest nieobliczalny swoją osobowością i zachowaniem. Ostatnio był u ciebie w programie z gitarą. On tą gitarą męczy na obozach wszystkich. Jak masz pokój obok niego, to od szóstej, siódmej rano do 11 wieczór tak jest non stop - powiedział brązowy medalista olimpijski z Pekinu.

Do historii przeszły już niektóre wywiady, których udzielał Piotr Żyła po konkursach Pucharu Świata. 35-letni skoczek jest także bohaterem wielu memów oraz zabawnych filmów w mediach społecznościowych. Jednak on sam ma do tego dystans i po prostu nikogo nie udaje, co podkreślał już wielokrotnie w wywiadach.