Media: Dolezal mógł objąć włoską kadrę. Obecnie jest blisko pracy z Horngacherem

Michal Dolezal przestał prowadzić kadrę polskich skoczków z końcem poprzedniego sezonu. Jego miejsce zajął Thomas Thurnbichler, który podpisał umowę do zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech w 2026 roku. Dolezal nie ukrywał, że miał dużo żalu do PZN-u. - Byłem zaskoczony tym, jak zawodnicy się za mną wstawili. Wierzę, że wspólna praca z nimi by dalej działała. Nie było przeprosin ze strony związku - mówił trener w rozmowie z TVP Sport.

Media: Michal Dolezal rozmawiał z Włochami. Ale prawdopodobnie ich nie obejmie

Francesco Paone, dziennikarz włoskiego Eurosportu rozmawiał z TVP Sport na temat Michala Dolezala. Czech był przymierzany do objęcia funkcji głównego trenera włoskich skoczków. Czy wciąż jest to aktualne? - Dolezal rozmawiał z federacją na koniec sezonu, choć nie wiem, czy doszło do przedstawienia formalnej propozycji. Na ten moment najbardziej prawdopodobny scenariusz to dalsza praca Andrei Morassiego pod większym nadzorem Andreasa Feldera. Sporo się dzieje w naszych dyscyplinach zimowych, ale zmiany raczej nie dotkną skoków - powiedział.

To tym samym oznacza, że Michal Dolezal przybliża się do pracy z reprezentacją Niemiec. Czech miałby ponownie zostać asystentem Stefana Horngachera, z którym już pracował w polskiej kadrze w latach 2016-2019. Zainteresowanie Dolezalem potwierdził Horst Huettel, dyrektor niemieckiej kadry. - Chcę poznać Michala bardziej. To bardzo dobry trener i człowiek, ze świetnym charakterem. Zobaczymy jak to będzie - przekazał menedżer.

Thomas Thurnbichler rozpoczął już pracę z polskimi skoczkami i z częścią z nich odbył trening w Zakopanem. W kwietniu lub na przełomie kwietnia i maja odbędzie się specjalne zgrupowanie ze sztabami wszystkich kadr, a wkrótce powinniśmy też poznać cały sztab szkoleniowy Austriaka. Obecnie wiadomo, że z Thurnbichlerem będzie współpracować Mathias Hafele (ekspert od sprzętu i kombinezonów) oraz Mark Noelke (specjalista od przygotowania fizycznego).